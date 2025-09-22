李 대통령 “3500억 달러 美 요구 수용 시 ‘1997년 외환위기’ 직면”

조지아주서 무더기 구금 사태 “가혹한 조치”

이재명 대통령이 한미 간 3500억 달러 규모의 대미 투자펀드 협상 관련해 “통화스와프 없이 미국이 요구하는 방식으로 3500억 달러 전액을 현금으로 투자한다면 한국은 1997년 금융 위기와 같은 상황에 직면할 것”이라고 말했다.

이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의에서 발언하고 있다. 세종=연합뉴스

이 대통령은 22일 공개된 로이터 인터뷰에서 미국에 한미 통화스와프 체결을 제안했다고 언급하며 이같이 밝혔다. 이번 인터뷰는 지난 19일 용산 대통령실에서 진행됐다.

이 대통령은 “상업적 타당성을 보장하는 구체적 합의에 도달하는 것이 현재 가장 중요한 과제이나 동시에 가장 큰 장애물이기도 하다”라며 “실무 협의 과정에서 나온 제안들이 이를 보장하지 못해 (한미 간 입장) 격차를 좁히기가 어렵다”고 했다. 다만 “동맹 사이에서는 최소한의 합리성을 유지할 수 있을 것이라 믿는다”고 덧붙였다.

이 대통령은 제80차 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문하는 것과 관련해선 “민주주의 한국의 복귀”를 알리겠다고 했다.

최근 미 조지아주에서 발생한 한국인 무더기 구금 사태에 대해선 “가혹한 조치”라면서도 “(미 행정부의) 의도가 있었다고 믿지는 않는다. 미국은 이번 사태에 사과했고, 합리적인 조치를 찾기로 해 협의 중”이라고 했다.

이 대통령은 같은 날 공개된 BBC 방송과의 인터뷰에선 북한 비핵화 문제와 관련해 “핵 생산 동결은 임시적 긴급조치로서 실현 가능한 현실적 대안”이라고 말했다.

북한이 당장 핵을 폐기하지 않더라도 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간에 핵무기 생산을 동결하는 합의가 나온다면 이를 받아들일 수 있다고 밝혔다.

이 대통령은 “장기적으로 비핵화 목표를 포기하지 않는 한, 북한이 핵과 미사일 개발을 멈추는 것만으로도 분명한 이익이 있다”라며 “궁극적 목표를 향한 무의미한 시도만을 이어갈 것인지, 아니면 조금 더 현실적인 목표를 세워 일부라도 성취할 것인지가 관건”이라고 했다.