임금총액, 대기업 620만원·중소기업 374만원 격차 확대

상용근로자 월평균 임금총액 418만원

게티이미지뱅크

올해 상반기 상용근로자 임금총액 상승률이 오른 가운데 대·중소기업 간 격차는 커진 것으로 나타났다.

앞선 21일 한국경영자총협회가 발표한 ‘2025년 상반기 규모·업종별 임금인상 현황 분석’에 따르면 지난 1∼6월 상용근로자 월평균 임금총액(초과급여 제외)은 418만8000원으로 작년 동기보다 3.5% 인상됐다.

임금 항목별로 기본급 등 정액급여가 2.9% 오른 363만8000원, 성과급 등 특별급여가 8.1% 오른 55만원이다.

정액급여 인상률은 0.6%포인트 하락했고 특별급여 인상률은 작년(-5.7%)보다 13.8%포인트 상승했다.

기업 규모별로 살펴보면 대기업의 상승률이 중소기업보다 높은 것으로 나타났다.

300인 이상 사업체의 월평균 임금총액은 619만9000원으로 작년보다 5.7% 상승했고 300인 미만 사업체는 2.7% 오른 373만9천원에 그쳤다.

이에 따라 대·중소기업 간 임금 격차는 지난해 222만6000원에서 246만원으로 확대됐다.

대기업의 정액급여는 3.4% 오른 461만원, 특별급여는 12.8% 상승한 159만원을 기록했다.

중소기업의 정액급여(342만1천원)와 특별급여(31만8천원) 상승률은 각각 2.6%, 3.0%로 모두 대기업보다 상승률이 낮았다.

경총은 “올해 상반기는 대기업의 높은 특별급여 인상률이 전체 임금 상승률을 끌어올린 것으로 보인다”고 분석했다.