한국연구재단 정보보호예산 5년간 59억인데…개인정보 12만명 유출

한국연구재단에 5년간 정보보호예산으로 약 60억원이 투입됐지만 12만명의 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다.

22일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 김문수 의원이 한국연구재단에서 받은 자료에 따르면 한국연구재단의 정보보호(보안) 예산은 5년간 총 59억2800만원으로 집계됐다.

연도별 예산은 ▲2020년 11억600만원 ▲2021년 11억8000만원 ▲2022년 6억8600만원 ▲2023년 6억8600만원 ▲2024년 9억6000만원 ▲2025년 13억1000만원이다. 올해 예산의 경우 지난해보다 36.4%(3억5000만원) 증가한 것으로 것이다.

그러나 올해 6월 해킹으로 한국연구재단 연구자 12만2964명의 개인정보(이름, ID, 생년월일, 휴대전화, 직장정보, 계좌정보 등)가 유출됐다. 특히 116명은 주민등록번호까지 유출된 것으로 확인됐다.

한국연구재단은 회원가입 시 이중 인증 같은 기본적인 보안조치를 하지 않았고, 정보유출 사실을 3일간 외부에 공개하지 않은 것으로 나타났다. 또 피해자 통지도 즉시 확인이 어려운 이메일 방식으로 진행했다.

한국연구재단 관계자는 해킹의 주요 원인을 노후화된 시스템으로 손꼽았지만, 5년간 59억원을 지출했음에도 개인정보가 유출됐다는 비판은 피하지 못하게 됐다.

김 의원은 “개인정보 보호는 열 번을 잘해도 한 번만 유출되면 큰 사고가 된다”며 “적잖은 예산이 투입되고 있는 만큼 재발방지를 위한 시스템을 조속히 개선해야 한다”고 지적했다.