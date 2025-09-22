예스24, ‘라이프 오브 파이’ 한국 초연 YES24DAY 진행

문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 연극 ‘라이프 오브 파이’ 전관 행사 YES24DAY를 한다.

이번 YES24DAY는 검증된 연기력의 박정민과 알라딘, 하데스타운 등 대형 뮤지컬에서 활약하고 있는 박강현이 주역으로 더블 캐스팅돼 기대를 모으는 ‘라이프 오브 파이’ 한국 초연을 기념해 실시한다. 12월 13일 토요일 오후 2시와 7시 2회에 걸쳐 개최된다. 9월 23일 오후 12시부터 예스24 티켓 홈페이지를 통해 예매할 수 있다.

‘라이프 오브 파이’는 맨부커상을 받은 베스트셀러 원작 소설 ‘파이 이야기’뿐만 아니라 2013년 아카데미상 4관왕을 차지한 영화로도 널리 알려져 있다. 이번 뮤지컬 공연에서는 주인공 ‘파이’와 호랑이 ‘리처드 파커’의 폭풍우 치는 망망대해 속 숨 막히는 대결을 통해 바다 한가운데 있는 듯한 강렬한 무대 경험을 선사할 예정이다.

예스24 티켓사업팀 김상균 팀장은 “한국에서 첫선을 보이는 ‘라이프 오브 파이’를 YES24DAY로 선보일 수 있어 기쁘다”라며 “한 해를 마무리하는 연말을 기념해 공연의 감동을 더 하는 YES24DAY 스페셜 기프트와 풍성한 이벤트도 준비했으니 많은 기대 바란다”라고 말했다.