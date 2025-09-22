손흥민 임팩트에 웃는 LAFC, MLS컵 플레이오프 진출 확정

손흥민 합류 후 폭발적인 공격력을 자랑하는 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)가 서부 콘퍼런스 플레이오프(PO) 진출을 확정했다.

MLS 사무국은 21일(현지 시간) 홈페이지를 통해 "LAFC가 MLS컵 PO 진출을 확정했다"고 밝혔다.

그러면서 "LAFC는 올여름 한국인 슈퍼스타 손흥민을 영입했다. 손흥민은 합류 직후 임팩트를 보여주며 5골 1도움을 올렸다"며 손흥민 영입이 LAFC의 PO 진출에 영향을 줬다고 덧붙였다.

21일 세인트루이스 시티가 새너제이 어스퀘이크스를 3-1로 꺾으면서 LAFC의 PO 진출이 조기 확정된 것이다.

MLS는 정규리그 34라운드를 치른 뒤 동부와 서부 콘퍼런스에서 각각 8팀이 참가하는 MLS컵 PO를 펼친다.

동부와 서부 콘퍼런스에서 각각 7위까지 PO에 직행하고, 8~9위는 PO 와일드카드 라운드를 통해 남은 1장의 PO 출전권을 가린다.

PO 1라운드는 1위-8위(또는 9위), 2위-7위, 3위-6위, 4위-5위가 맞붙어 4강 진출 및 결승 진출 팀을 정한다.

LAFC는 이번 시즌 정규리그 6경기를 남기고 서부 콘퍼런스 4위(승점 47)에 올라와 있다.

서부 콘퍼런스 10위 휴스턴 다이너모(승점 36)가 잔여 3경기를 모두 승리해도 LAFC를 따라잡을 수 없다.

2022년 MLS컵 정상에 올랐던 LAFC는 3시즌 만에 우승에 도전한다.

<뉴시스>