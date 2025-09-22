홍진경 “이혼 후에도 여전히 전 남편 만나...건강한 관계”

방송인 홍진경이 전 남편과 이혼 후에도 좋은 관계를 이어오고 있다고 밝혔다.
21일 공개된 넷플릭스 ‘도라이버: 잃어버린 핸들을 찾아서’에 출연한 홍진경은 전 남편에게 영상편지와 함께 “제가 진짜 좋아하는 라엘이 아빠”라고 고백해 눈길을 끌었다.
이날 멤버들은 서로 돌아가며 면접을 진행했다. 신혼 1년 차 조세호가 아내를 “끝사랑”이라고 표현하며 스윗한 답변을 내놓자, 홍진경은 “장담할 수 있느냐”며 모두를 폭소하게 했다. 이어 “저도 어떤 사람을 지키고 싶었는데 결국 이혼했다”며 자신의 이야기를 시작했다.
이 과정에서 멤버들의 전 남편에게 영상편지를 해달라는 요청에 홍진경은 망설임 없이 응하며 쿨한 면모를 보였다. 그는 “오빠”라고 말문을 열었고, “이건 기사가 많이 날 것 같다”고 말해 현장을 웃음으로 물들였다.
이어 “어제도 오늘도 연락했고 라엘이와 물냉면집에서 맛있게 먹었다”고 말하며 여전히 가까운 관계임을 고백했다. 또 “사람들이 불편해하지만 우리는 건강한 관계를 유지 중이다. 늘 감사하고 응원한다. 제가 좋아하는 라엘이 아빠”라며 진심 어린 마음을 덤덤히 털어놓았다.
앞서 홍진경은 지난 2003년 5살 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다. 이후 2010년 딸 라엘을 품에 안았다. 하지만 지난달 이혼 소식으로 많은 대중의 관심을 받았다.
홍진경은 자신의 절친인 정선희의 유튜브를 통해 이혼 사실을 고백하며 솔직한 심경을 밝힌 바 있다.
그는 “라엘이 아빠를 1998년에 만났다. 왜 헤어졌냐고 하겠지만, 누구 한 사람 잘못으로 헤어진 게 아니다. 이제 좀 다르게 살아보자. 그렇게 우리가 헤어지고 남이 되고 나니까 진짜 우정이 생겼다. 내가 예전에 연애할 때 믿고 따르던 연인 관계를 떠나서 좋아하던 오빠였고, 지금도 나한테 너무 좋은 오빠”라고 말했다.
이 같은 소식을 접한 네티즌들은 “응원한다”, “그간 고민이 정말 많았을 것 같다”, “라엘이를 위해서도 건강한 관계를 유지하는 게 좋아보인다” 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.