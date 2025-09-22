1∼20일 일평균 수출 10.6%↓…대미 수출 관세 영향으로 12%↓

미국 관세 등의 영향으로 9월 중순까지 일평균 수출 실적이 큰 폭의 감소세를 이어간 것으로 나타났다.

22일 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출은 401억달러로 지난해 같은 기간보다 13.5% 증가했다. 1∼20일 실적은 같은 기간 기준으로 역대 최대 수준이라는 것이 관세청의 설명이다.

경기 평택시 포승읍 평택항 자동차 전용부두에 수출용 차량이 세워져 있는 모습. 뉴시스

하지만 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 24억3000만 달러로 지난해(27억2000만달러)보다 10.6% 감소했다. 미국과의 관세 협상이 난항을 겪는 탓으로 보인다. 올해 조업일수는 16.5일로 추석 연휴가 낀 지난해(13.0일)보다 3.5일 많다.

지난달 월간 수출은 1.3% 늘며 3개월 연속 증가했다. 하지만 대미 수출은 미국 관세 영향으로 12% 감소하며 2년 반 만에 가장 적은 수준을 기록했다.

1∼20일 수출을 품목별로 보면 반도체(27.0%), 승용차(14.9%), 선박(46.1%), 무선통신기기(3.3%) 등에서 증가했지만 석유제품(-4.5) 등은 감소했다. 국가별로는 중국(1.6%), 미국(6.1%), 베트남(22.0%), 유럽연합(EU·10.7%), 대만(22.9%) 등 대부분 국가에서 증가했다.

수입은 382억 달러로 작년보다 9.9% 증가했다. 품목별로는 반도체(4.1%), 반도체 제조장비(49.9%), 기계류(16.3%), 가스(10.4%) 등에서 늘었고 원유(-9.4%) 등은 줄었다.

국가별로는 중국(18.8%), EU(10.4%), 미국(6.9%), 일본(4.5%), 호주(27.7%) 등에서 증가했다. 수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 19억 달러 흑자를 기록했다.