'KT 소액결제' 사건 피의자 "아파트 많은 곳 표적 삼았다"

"윗선 지시 받고 펨토셀 차에 싣고 대단지 돌아다녀"

"생활비 벌려고 상선 제안 수락…500만원 받고 범행"

(수원=연합뉴스) 홍기원 기자 = KT 무단 소액결제 사건의 피의자인 중국 국적 남성 A씨가 지난 18일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 경기도 수원영통경찰서 유치장에서 나오고 있다. A씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 소형 기지국 장비를 승합차에 싣고 다니면서 수도권 특정 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등의 소액 결제를 한 혐의를 받고 있다. 2025.9.18 [연합뉴스 사진. 재판매 및 DB 금지]

KT 무단 소액결제 사건의 피의자로 경찰에 검거된 중국인이 인구 밀집 지역을 범행 대상으로 삼았다는 취지의 진술을 한 것으로 확인됐다.



22일 연합뉴스 취재에 따르면 이 사건 과정에서 범행의 핵심 장비인 불법 소형 기지국(펨토셀)을 차에 싣고 돌아다닌 혐의를 받는 중국동포 A(48)씨는 "'아파트가 많이 있는 곳으로 가라'는 지시를 받았다"고 주장했다.



그는 이 같은 지시하에 자신의 승합차에 펨토셀을 싣고 경기 광명시와 서울 금천구 등에 있는 대규모 아파트 단지를 돌아다녔다는 진술을 한 것으로 알려졌다.



범행을 지시한 '윗선'이 누구인지는 밝혀지지 않은 가운데 경찰은 A씨의 범행 기간 동선을 추적하면서 진술이 사실인지 대조하고 있다.



아울러 경찰은 무단 소액결제 피해가 경기 광명·부천·과천, 서울 금천·영등포, 인천 부평 일대에 국한되지 않고, 광범위하게 일어난 사실이 뒤늦게 드러난 데 대해서도 수사할 계획이다.



앞서 지난 20일 KT가 더불어민주당 황정아 의원에게 제출한 자료에 따르면 기존에 알려진 지역 외에 서울 동작구, 서초구, 고양시 일산동구에서도 피해가 발생했다.



A씨가 추가로 드러난 피해 지역 아파트 단지를 대상으로 범행했는지는 아직 확인되지 않았다.



경찰은 KT로부터 자료를 받는 대로 정확한 피해 내역을 산정하고, A씨의 범행 지역과 일치하는지 살펴볼 방침이다.



A씨는 또 범행 동기와 관련 "생활이 어려워서 500만원을 받는 대가로 범행에 가담했다"고 진술했다.

(서울=연합뉴스) 서대연 기자 = 구재형 KT 네트워크부문 네트워크기술본부장이 18일 서울 종로구 KT광화문빌딩에서 소액결제 피해 관련 대응 현황을 발표하고 있다. 2025.9.18 dwise@yna.co.kr

경찰은 A씨 진술의 진위를 가리기 위해 계좌 등을 들여다볼 예정이다.



경찰은 현재까지의 수사 내용을 종합할 때 A씨에게 범행을 제안·지시한 상선 말고도 또 다른 '윗선'이 존재할 것으로 추정하고 수사해 나가고 있다.



경찰 관계자는 "수사 중인 사안이므로 자세한 말은 해줄 수 없다"고 했다.



한편 KT는 지난 11일 1차 발표에서 피해자 수를 278명으로 집계했다가, 18일 발표에서는 피해자 수를 362명으로 정정했다.



그런데 지난 20일 또다시 피해 규모가 더 큰 것으로 파악되면서 KT의 피해 현황 집계 및 기자회견 발표의 신뢰성에 관해 여러 의문이 제기되고 있다.

<연합>