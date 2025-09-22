애경케미칼, 고부가·친환경 제품 강화… 지속가능 경쟁력 확보 나서

애경케미칼이 고부가가치 제품을 강화하고 바이오·지속가능소재 사용을 확대하며 지속가능 성장과 경쟁력 확보에 나섰다.

22일 업계에 따르면 애경케미칼은 아라미드 핵심소재인 TPC(Terephthaloyl Chloride)와 이차전지 음극재용 하드카본을 신성장 동력으로 삼고 적극적으로 추진해 나가는 중이다.

애경케미칼 직원이 고부가가치 제품을 연구 중이다. 애경케미칼 제공

애경케미칼은 현재 울산공장 부지 내 1만5000t 규모의 TPC 공장을 설립 중이다. 향후 시장 성장과 수요 증가 추세에 따라 생산규모를 확장하는 방안도 검토하고 있다. 본격적인 생산에 돌입하면 아라미드 섬유 밸류체인의 한 부분을 차지하고 시장 리더십을 공고히 한다는 방침이다.

TPC 생산에 적용되는 ‘광 공법’은 유해가스인 이산화황 가스 발생을 억제하고, 염화수소를 포집해 활용할 수 있어 보다 친환경적이고 효율적인 공법으로 여겨진다. 점차 강화되는 글로벌 환경 규제에 선제로 대응할 수 있을 전망이다.

2차전지 음극재용 하드카본 사업도 점차 속도를 내고 있다. 자체 파일럿 테스트를 통해 품질 신뢰성을 높이고, 고객사와 함께 성능 테스트를 진행 중이다. 애경케미칼은 하드카본 구형에 가까워 코팅이 쉽고 균일한 성능 발휘가 가능하다고 밝혔다. 앞으로 연구개발을 빠르게 마무리한 뒤에 국내 공급망 안정화, 제품 상업화를 목표로 지속적인 고객 확보에 주력할 계획이다.

애경케미칼은 천연 유래 원료에 핵심 고기능화 기술을 접목해 보다 안전하고 환경친화적인 제품을 개발하려는 연구도 지속하고 있다. 인체에 유해한 프탈레이트 성분을 없앤 수소화 가소제, 바이오 성분을 활용해 만드는 바이오 가소제를 개발 중이다. 우수한 가공성은 유지하면서도 안전하고 환경친화적인 가소제를 개발하는 데 역량을 집중하고 있다.

이외에도 폐 PET를 재활용해 친환경 가소제(NEO-T+)를 생산·판매하고, 이때 발생하는 EG를 폐기하지 않고 정제해 재활용하는 등 자원 효율화와 친환경 정책 실천에 힘쓴다. 또한 재생 MMA 기반의 코팅수지와 생분해성 비료 코팅수지를 양산해 공급하는 등 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 친환경적이고 부가가치가 높은 소재를 적극적으로 발굴해 경쟁력을 키워나간다는 방침이다.