“30억 빨리 찾아가세요”… 지급 기한 두 달 남은 로또 1등 당첨자는 누구? [수민이가 궁금해요]

로또 1등 당첨금 30억원의 주인이 지급 기한 두 달이 채 남지 않았지만 아직 돈을 수령하지 않은 것으로 전해졌다.

22일 복권수탁사업자인 동행복권에 따르면, 작년 11월 9일 추첨한 1145회차 로또 1등 당첨자 중 1명이 당첨금 30억5163만원을 찾아가지 않고 있다.

로또 1145회차 1등 당첨 번호 조회는 ‘2, 11, 31, 33, 37, 44’이다. 보너스 번호는 32번이다. 당시 로또 당첨 번호 6개를 모두 맞힌 행운의 주인공은 9명 이었다. 이 중 5명은 자동으로 구매했다. 나머지 3명과 1명은 각각 수동과 반자동으로 1등에 당첨됐다.

그중 인천 남동구 구월로의 ‘하나복권’ 로또복권 판매점에서 자동으로 구매한 1명이 당첨금을 수령하지 않고 있다. 당첨금 지급 기한은 오는 11월 10일이다.

같은 회차 로또복권 2등에서도 7265만원의 당첨금을 미수령한 당첨자가 1명 있다. 미수령 당첨자는 경북에서 복권을 구매했다.

30억원이 넘는 로또 1등 당첨금이 주인을 찾지 못했다. 뉴시스

최근 5년간(2020~2024년) 로또에 당첨됐지만 찾아가지 않은 당첨금이 2283억3100만원에 이르는 것으로 나타났다. 건수로는 3076만건에 달한다. 이 기간 5등(당첨금 5000원) 미수령 금액은 1507억원(66%)으로 가장 많았다.

지급 만료일이 지난 당첨금은 복권 및 복권기금법에 따라 전액 복권기금으로 귀속돼 저소득층을 위한 주거안정 지원 사업, 장학사업, 문화재 보호 사업 등 다양한 공익사업에 쓰인다.