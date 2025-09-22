우의장 "사회갈등이 폭력화돼 걱정"…이석연 "다름 인정해야"

禹 "정치복원·통합에 대한 국민 기대와 요구 높아"

李 "개헌, 국민통합의 과정 돼야…보수·진보 폭넓게 소통"

우원식 국회의장은 22일 "최근 우리 사회 갈등이 단순히 정치적 견해 차이를 넘어서서 다소 폭력적인 양상까지 가고 있어 참으로 큰 걱정이 된다"고 우려를 표했다.

우 의장은 이날 국회에서 이석연 신임 국민통합위원회 위원장을 만나 "국민통합위원회가 대통령의 뜻에 따라서 시대적 요구를 잘 담아내고 국민통합에 대한 국민적 공감대를 만들어가 주시기를 당부드린다"며 이같이 언급했다.

이석연 국민통합위원회 위원장이 22일 서울 여의도 국회의장 집무실에서 우원식 국회의장을 예방, 환담하고 있다. 국민통합위원회 제공

그는 "정치복원과 국민 통합에 대한 국민적 기대와 요구가 굉장히 높아진 상황"이라며 "국민 통합은 대한민국이 행복하게 가기 위해 반드시 가야 할 길"이라고 강조했다.

그러면서 "혐오와 배제를 넘어서서 상호 존중의 문화를 만들어가는 토대를 세워야 우리 미래 세대가 더 건강한 공동체에서 살 수 있을 것"이라며 "국회에서 뒷받침할 일이 있으면 최선을 다해 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.

이에 이 위원장은 "정부와 생각이 다르고 비판적인 사람들, 또 그 사람들을 하나로 한 목소리로 엮어서 가겠다는 것이 아니라 다름과 차이를 인정하면서 같이 갈 수 있는 방안이 무엇인지 항상 고민하고 있다"고 언급했다.

그는 "우리 사회의 갈등 국면과 분열 상황은 참 심각한 국면"이라며 "실질적으로 국민 통합을 이루고 성과를 내도록 국민에게 파고들고, 정부나 국회에서 협조를 끌어내도록 노력하려고 한다"며 "의장님의 많은 관심과 배려 그리고 지원이 무엇보다도 필요하다"고 했다.

그러면서 "우리의 헌법적 가치, 헌법의 기본 정신이 국민 통합, 더 나아가 국가 운영의 기본이 돼야 한다"며 "관용과 진실, 타협과 자제의 정신이 바로 헌법이 요구하는 것이고 그 바탕에서 통합의 정신을 가지고 위원장으로 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이 위원장은 또 "개헌 과정은 국민의 폭넓은 참여와 의견수렴 속에서 국민통합의 과정이자 국민 축제의 장이 돼야 하며 보수와 진보 양 진영을 모두 만나 폭넓게 소통하겠다"며 "국회가 갈등의 진원지처럼 비치는 것이 안타깝다. 국회가 타협의 정신을 발휘해달라"고 말했다.

이 위원장이 지난 15일 취임한 뒤 외부 기관장을 공식 예방한 것은 이번이 처음이다.

<연합>