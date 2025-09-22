LX하우시스, 인테리어 고객 할인행사 ‘지인페스타’ 개최

LX하우시스가 10월 31일까지 인테리어 계약 고객을 대상으로 제품 할인 및 상품 증정 등을 제공하는 LX Z:IN 브랜드 최대 할인 행사 ‘지인페스타’를 개최한다고 22일 밝혔다.

LX하우시스의 인테리어 고객 할인행사 '지인페스타'를 맞아 서울 논현동에 위치한 '지인스퀘어 강남' 전시장을 방문한 고객들이 '뷰프레임' 창호를 살펴보고 있는 모습. LX하우시스 제공

이번 이벤트는 혼수·이사 등 가을 인테리어 성수기 시즌을 맞아 고객들이 보다 합리적인 조건으로 LX Z:IN의 제품들을 경험할 수 있도록 기획됐으며, 인테리어 계약시 ▲제품 할인 ▲상품∙상품권 증정 ▲경품 추첨 등 중복 적용이 가능한 3가지 혜택을 제공한다.

‘지인페스타’ 기간 동안 LX Z:IN 제품이 포함된 인테리어 공사를 계약하면, 제품별 할인 및 백화점상품권∙상품 제공 혜택 등을 모두 합쳐 최대 1100만원에 달하는 할인과 맞먹는 혜택을 받을 수 있다.

LX하우시스 관계자는 “이번 지인페스타는 가을 인테리어 성수기를 맞아 리모델링을 고려중인 고객들에게 LX Z:IN의 인테리어 제품을 보다 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 최고의 기회가 될 것으로 본다”며 “앞으로도 고객이 LX Z:IN 제품을 경험해 볼 수 있는 다양한 판매 마케팅 활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다