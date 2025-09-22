‘대전 초등생 살인’ 교사 명재완에 사형 구형… “반성 기미 안보여”

대전 초등학교 1학년 김하늘(8)양을 살해한 혐의로 기소된 같은 학교 교사 명재완(48)에 사형이 구형됐다.

검찰은 22일 대전지법 제12형사부 심리로 열린 명재완에 대한 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(영리약취·유인 등) 혐의 재판에서 사형을 선고해달라고 요청했다.

대전 초등생 김하늘양을 살해한 교사 명재완 머그샷. 대전경찰청 제공

검찰은 “아무런 죄 없는 아동을 잔혹하게 살해한 피고인에 대해 피해 아동의 부모와 그 가족은 뼈에 사무치는 심정으로 엄벌을 요구하고 있다”며 “비록 반성문을 수십차례 제출하고 있으나 수사 단계에서 반성의 기미가 전혀 보이지 않았다”고 말했다. 명재완은 지난 4월 재판에 넘겨진 이후 재판부에 반성문을 86차례 제출했다.

명재완 측 요청으로 진행된 정신감정 결과, 범행 당시 심신미약상태였다는 점이 인정됐으나 검찰은 범행 의미와 결과를 충분히 예견한 상태였다고 반박했다.

검찰은 “수사 당시 정신의학과 전문의의 자문 결과와 범행 전후 행동 등을 토대로 볼 때 심신미약상태를 주장하기엔 무리가 있다”며 “명재완은 병가 휴직 후 조기 복직할 정도로 정상적인 상태로, 범행 당시 심신미약상태가 아닌 자신의 범행 결과에 대해 인지하고 있었다”고 설명했다.

명재완은 지난해 12월 2일 정신과에서 ‘심한 우울감과 무기력감에 시달린다’는 진단서를 받아 휴직했으나 20여일만인 같은 달 26일 같은 의사에게 ‘증상이 거의 없어 정상근무가 가능하다’는 진단서를 받아 조기 복직했다.

당시 피고인 진술에 의존해 진단이 내려진만큼 정신 감정 역시 사건 발생 수개월이 지난 시점에서 명재완 진술에 따라 이뤄졌다는 것이다.

검찰은 수사에 참여한 정신과 전문의를 증인으로 채택해 달라고 요청했으나 재판부는 신속한 사건 처리를 위해 받아들이지 않았다.

재판부는 “전문가들의 상충된 의견이 나왔으나 한쪽 의견에 구속되거나 얽매이지 않겠다”며 “심신미약 여부는 법률상 임의적 감경 사유에 해당하는 만큼 재판부가 심신미약에 의한 범행인지, 형을 감경할만한 사안인지 신중하게 판단하겠다”고 말했다.

명재완 측 변호인은 “피해자 유족에게 깊은 위로를 드린다”며 “제때 정신 치료를 받지 못해 생긴 사건으로 정신감정 결과 당시 심신 미약 상태에 있었던 게 증명된 점을 참작해 달라”고 말했다.

명재완은 최후 진술에서 “가장 안전해야 할 학교에서 교사에 의해 말도 안 되는 사건이 일어났다. 유가족에게 깊이 사과드린다”고 고개를 숙였다. 이어 “정신과 진료를 받아오면서 판단력이 떨어져 병리적인 상태였으며 살아있는 동안 잘못을 반성하겠다”고 말했다.

명재완은 지난 2월 10일 오후 5시쯤 자신이 근무하던 대전 한 초등학교에서 돌봄교실을 마치고 귀가하는 김양에게 “책을 주겠다”며 시청각실로 유인한 뒤 미리 준비한 흉기로 김양을 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 명재완은 범행에 앞서 인터넷으로 살인 방법 등을 검색하고, 흉기를 미리 구입하는 등 치밀하게 계획한 것으로 조사됐다.

명재완은 범행 4∼5일 전 학교 업무용 컴퓨터를 발로 깨뜨리고 동료 교사를 폭행하는 등 이상행동을 하는 등 전조를 보였다.

검찰은 명재완이 가정불화에 따른 소외, 성급한 복직에 대한 후회, 직장 부적응 등으로 인한 분노가 증폭되자 이를 해소하기 위해 자신보다 약자인 초등생을 잔혹하게 살해한 ‘이상동기 범죄’라고 설명했다. 평소 ‘버림받을지 모른다’는 유기 불안과 감정조절 어려움 등을 겪었다고도 덧붙였다.

앞서 지난 4월 대전시교육청은 명재완에 대한 징계위원회를 열고 파면을 결정했다. 명재완이 이의 신청을 하지 않으면서 파면이 확정됐다. 선고 공판은 다음 달 20일 열린다.