직영 인증 중고차 플랫폼 오토인사이드, 추석 맞이 ‘내차 쇼핑 페스티벌’ 진행

사진=오토인사이드 제공

모빌리티 서비스 기업 오토핸즈의 직영 인증 중고차 플랫폼 오토인사이드가 추석을 맞아 다음 달 21일까지 한 달간 ‘내차 쇼핑 페스티벌’을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 ‘내차 쇼핑 페스티벌’은 추석 황금 연휴와 가을철 여행 수요 증가에 맞춰 기획된 오토인사이드 중고차 구매 고객 대상 특별 프로모션이다.

이번 행사는 약 180만 원 상당의 경품을 제공하는 럭키드로우를 비롯해 △한정수량 타임딜 △내차사기 홈서비스 전국 무료배송 △마이이카케어 서비스 1년 구독권 무상 제공 △SNS 참여 이벤트 등 다양한 혜택이 마련됐다.

오토인사이드 직영점 또는 홈서비스를 통해 차량을 구매한 고객은 마케팅 활용 동의를 통해 럭키드로우에 자동 응모된다.

추첨을 통해 △아이폰 17 Pro(1명) △풀리오 마사지기 V3 세트(5명) △GS칼텍스 주유 쿠폰 10만원(10명) △그랑핸드 핸드워시&사쉐 세트(50명) △오토인사이드 한정판 키링(100명)을 증정한다.

또 매주 화요일 오전 10시부터 목요일 자정까지는 한정 수량으로 제공하는 ‘타임딜’이 열린다. 이번 타임딜은 추석 연휴를 앞두고 수요가 높은 인기 차량을 선별해 매주 3일간 특가로 선보인다.

프로모션 기간 중 온라인으로 ‘내차사기 홈서비스’ 차량을 구매한 고객은 전국 무료 배송 혜택을 받을 수 있다.

이밖에 마이카케어 서비스 1년 구독권은 기간 내 오토인사이드 워런티를 유상 구매한 선착순 50명에게 제공된다.

마이카케어 혜택은 △자동차 사고 자기부담금 1회당 50만원 한도 3회 지원 △18만원 상당의 정비 할인 △6만원 상당 주유 및 전기차 충전 쿠폰 △내차팔기 및 재구매 시 10만원 추가 지원 등으로 구성돼 있다.

오토핸즈 김성준 대표는 “한가위를 맞아 고객들이 중고차 구매 시에도 보다 풍성한 혜택을 누릴 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “명절을 함께할 믿을 수 있는 차량을 찾는다면, 오토인사이드의 인증 중고차를 통해 안심하고 선택할 수 있을 것”이라고 말했다.