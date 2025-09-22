볼보그룹·볼보트럭, 경남 산청군 수해복구 위해 굴착기·트럭 지원

좌측부터 이명관 볼보건설기계 국내영업서비스 부사장, 이승화 산청군수, 박강석 볼보트럭코리아 대표이사. 사진=볼보그룹코리아 제공

볼보그룹코리아(볼보건설기계코리아)가 볼보트럭코리아와 함께 최근 극한 호우로 큰 피해를 입은 경남 산청군민들의 조속한 일상 회복을 위해 장비와 인력을 지원했다고 22일 밝혔다.

지난 19일 산청군청에서 열린 수해복구 지원 간담회에는 이승화 산청군수, 박강석 볼보트럭코리아 대표이사, 이명관 볼보그룹코리아 국내영업서비스부문 부사장 등 주요 관계자들이 참석해 지원 현황을 공유하고 지역사회 회복을 위한 추가 협력 방안을 논의했다.

산청군은 지난 7월 기록적 폭우로 도로·하천과 주택·농경지에 막대한 피해를 입었다. 공공시설은 응급 복구에 속도를 내고 있지만 주택과 농업시설 등 사유시설은 장기적인 복구 노력이 필요한 상황이다.

이에 볼보그룹코리아와 볼보트럭코리아는 산청군에 굴착기와 트럭 등 장비와 인력을 투입해 주거지 정비, 농경지 토사 제거, 도로 응급 복구를 지원했다.

이번 조치는 주민들의 생활과 생계를 지키기 위한 실질적 지원으로, 양사는 산청군청과 협력해 복구 현장에 필요한 자원을 우선적으로 투입했으며 향후 상황에 따라 추가 지원도 검토할 계획이다.

이명관 볼보건설기계 국내영업서비스 부사장은 “수해로 어려움을 겪는 주민들이 하루빨리 안정을 찾을 수 있도록 최선을 다할 것이며, 국내영업서비스부문은 앞으로도 재해 복구 현장에서 실질적인 힘이 될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

박강석 볼보트럭코리아 대표이사는 “예상치 못한 폭우로 큰 피해를 입은 산청군 주민들께 깊은 위로를 전하며, 이번 지원이 일상 회복에 작은 보탬이 되길 바란다”고 전했다.

한편, 볼보그룹코리아와 볼보트럭코리아는 자연재해 복구 현장에서 꾸준히 지역사회 지원에 나서고 있다. 2020년 강원 삼척·고성 수해, 2022년 경북 울진 산불에 이어 올해 안동 산불과 이번 산청군 수해까지 현장에 장비와 인력을 지원하며 기업의 사회적 책임을 이어가고 있다.