BYD, 양왕 U9 고성능 트랙 버전 Xtreme(U9X) 전세계 30대 한정 판매

양왕 U9 Xtreme. 사진=BYD코리아 제공

BYD의 럭셔리 브랜드 양왕(YANGWANG)이 U9의 고성능 트랙 버전의 모델명을 ‘양왕 U9 Xtreme(U9X)’으로 확정하고 전 세계 30대 한정 판매를 시작한다고 22일 밝혔다.

한정판 모델은 개인 맞춤형 옵션을 제공한다.

U9X는 세계 전기차 최고 속도 기록을 달성했다. 이후 불과 한 달 만에 다시 496.22km/h라는 새로운 최고 속도를 작성했다.

이는 내연기관과 전기차 모든 영역에서 세계에서 가장 빠른 속도에 해당한다.

독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페에서의 랩타임도 공개했다. 양왕 U9X의 기록은 6분 59초 157. 이는 BYD 신에너지차가 최고 속도와 서킷 퍼포먼스의 양립 가능성을 입증한 것이다.

U9X라는 명칭은 영어 단어 extreme에서 비롯됐으며, 알파벳 ‘X’는 미지와 경계를 상징한다. 두 요소를 합친 Xtreme은 양왕 U9X가 경계를 뛰어넘고 극한을 추구하는 도전 정신을 담고 있다.

기존 모델 U9이 트랙과 도로, 그리고 일상까지 아우르는 포지션을 지닌 것과 달리, U9X는 오직 극한의 트랙 퍼포먼스에 집중해 차량의 하드웨어와 소프트웨어 전반을 서킷 지향적으로 업그레이드했다.

양왕 U9X는 세계 최초 1,200V 초고압 플랫폼을 기반으로, 회전 속도가 3만 rpm에 달하는 고성능 전기모터 4개를 탑재했다.

고강도 항공 알루미늄 하우징, 고속 베어링, 970MPa급 로터 등 최고급 소재를 적용해 시스템 총 출력은 3,000Ps 이상, 톤당 마력비는 1217 Ps/t에 달한다.

여기에 U9과 동일한 쿼드 모터 시스템인 ‘e4’, 액티브 서스펜션 시스템인 ‘DiSus-X’ 아키텍처를 바탕으로 차량 자세 제어 기술을 트랙 주행에 최적화했다.

그 결과 하나의 차량 안에서 최고 속도와 랩타임이라는 두 영역 모두를 충족시키는 성과를 이뤄냈다.

특히 향상된 트랙 퍼포먼스를 뒷받침하기 위해 U9X는 차량 전체 냉각 시스템을 재설계했다. 대용량 오일펌프와 전동 모터 냉각 시스템을 적용해 냉각 성능을 133% 향상시켜 최고 출력 상황에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있도록 했다.

양왕 U9X는 최고 속도와 랩타임을 동시에 경신해 전기차 기술 개발의 새로운 이정표를 세웠다.

이는 중국 브랜드가 글로벌 하이퍼포먼스 자동차 분야에서 확실한 기술 리더로 자리매김했음을 보여준다. 또한 전 세계 30대 한정 판매로, 각 차량은 첨단 기술과 희소성을 갖춘 소장용 차량 가치도 동시에 갖는다.