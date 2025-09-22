파키스탄서 트랜스젠더 여성 3명 총기 피살…증오범죄 가능성

파키스탄 경찰은 21일 자정 직후 남부 카라치의 메몬 고트 지역에서 트랜스젠더 3명이 신원이 확인되지 않은 괴한에게 총격을 당해 사망했다고 22일 밝혔다.

트랜스젠더 여성 시신을 구급차에 옮겨싣는 구조대원들. EPA 연합뉴스

당국은 여전히 신원을 확인하는 과정에 있으며 동기는 아직 파악되지 않았다고 BBC 방송은 보도했다.

앰네스티 인터내셔널은 파키스탄에서 ‘히즈라’라고 불리는 트랜스젠더를 대상으로 한 폭력이 우려스럽게 증가하고 있다고 밝혔다.

신드주의 주지사 사이드 무라드 알리 샤는 성명에서 “트랜스젠더는 사회의 취약 계층이며 우리 모두는 그들에게 존엄성과 존중을 표해야 한다”고 말했다.

알시 샤 주지사는 이번 살인 사건을 규탄하며 경찰에 “살인자들을 즉시 체포하라”는 지시를 내렸다고 말했다.

2018년 파키스탄 상원은 트랜스젠더의 권리를 보호하고 자신의 성 정체성을 스스로 결정할 수 있도록 하는 법안을 통과시켰다.

트랜스젠더 권리법은 전 세계 많은 사람에게 평가를 받았지만 주요 조항은 후에 이슬람 샤리아 법원에 의해 취소됐다.

파키스탄에는 약 50만 명의 트랜스젠더 시민이 있으며 이들은 지속적인 사회적 배제와 학대에 직면해 있다.

2023년 랜싯 저널 보고서에 따르면 파키스탄의 트랜스젠더 중 90%가 신체적 폭행을 당하고 있다고 BBC는 전했다.