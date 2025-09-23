부산에 전국 최대 대학동물병원 ‘첫 삽’

市·경상국립대·동명대 협력

서울대 동물병원 1.6배 규모

부산에 전국 최대 규모의 ‘대학동물병원’이 건립된다.



부산시는 22일 부산 남구 동명대학교 캠퍼스에서 ‘경상국립대 부산동물병원’ 착공식을 가졌다고 밝혔다. 이 사업은 지자체·국립대·사립대 간 상생협력 모범 사례로 의미가 크다. 부산시·경상국립대·동명대는 2022년 3월 체결한 업무협약에 따라 동명대와 국립경상대는 각각 동물병원 부지 제공과 동물병원 건립·운영을, 부산시는 행정절차 지원 및 정책개발을 담당한다.



경상국립대 부산동물병원은 동명대가 기부채납한 부지에 경상국립대가 건물을 지어 운영하는 임대형민자사업(BTL) 형태로 추진된다. 부지 면적은 1만3300㎡, 연면적 9213㎡, 지하 1층 지상 4층 규모로, 서울대 수의과대학 동물병원의 1.6배에 해당한다.



부산동물병원 1층은 응급진료 센터·영상의학센터·일반 진료 시설, 2층은 내과 계열 진료 시설, 3층은 수술실 등 외과 진료 시설, 4층은 학생들의 교육과 실습을 위한 연구 및 교육시설이 들어서고, 지하 1층은 방사선 치료센터로 구성된다. 또 지역대학 반려 동물학과와 연계해 취·창업 관련 다양한 정책 및 사업들을 육성하는 동시에 반려동물 건강관리(펫 헬스케어) 등 반려동물산업 발전을 지원하는 핵심 거점으로 활용될 예정이다.



박형준 부산시장은 “경상국립대 부산동물병원은 부산·경남지역 반려동물 의료 수요 증가에 대응해 수준 높은 동물 의료서비스를 제공하는 거점 병원이자 반려동물산업 육성을 위한 기반 시설로 자리매김할 것”이라고 말했다.