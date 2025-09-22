YBM, AI 기반 '2025 English Speech Contest' 개최… 참가자 전원 ‘AI 평가 리포트’ 제공

전국 초·중·고등학생 대상, 9월 30일 신청 마감

모든 참가자에 14개 항목으로 분석한 ‘AI 평가 리포트’ 제공

YBM이 오는 9월 30일(화)까지 ‘2025 YBM English Speech Contest’ 참가 신청을 받는다. (사진=YBM 제공)

교육기업 ㈜와이비엠(대표이사 허문호; 이하 ‘YBM’)이 전국 초·중·고등학생을 대상으로 인공지능(AI) 기술 기반 영어 말하기 대회인 ‘2025 YBM English Speech Contest’를 개최한다고 22일 밝혔다.

참가 접수는 대회 공식 홈페이지에서 9월 30일까지 진행된다. 전국 초·중·고등학생 누구나 참가할 수 있다. 예선 결과는 10월 20일 발표되고, 본선은 11월 29일 한국영어교육학회(KATE, The Korea Association of Teachers of English) 교수진으로 구성된 전문 심사위원단이 대면 심사로 진행한다.

예선은 자유 주제로 원고를 작성해 녹음 파일을 제출하는 형태이다. 발표 분량은 초등 저학년 1분, 초등 고학년 1분 30초, 중·고등 2분이다.

YBM은 이 녹음 파일을 자체 개발한 AI 평가 솔루션 ‘DEEP Y’로 정밀 분석해, 그 결과를 ‘AI 평가 리포트’로 제공한다. ‘DEEP Y’는 참가자의 음성을 발음, 억양, 논리성, 내용의 창의성, 논리적 구성 등 14개 항목으로 분석한다. 단지 점수만을 산출하는 데 머무르지 않고, “특정 발음 교정 필요”, “결론∙전개 보완 필요”처럼 개선 방향을 구체적으로 제시해 참가자가 강점과 보완점을 객관적으로 확인할 수 있도록 돕는다.

또 YBM은 예선 기간인 9월 1일부터 30일까지 모든 참가자에게 AI 원어민 실시간 대화 서비스 ‘DEEP Tutor’를 제공한다. ‘DEEP Tutor’는 제출된 원고와 녹음 파일의 내용을 바탕으로 참가자와 묻고 답하며 영어 발표 실력을 키울 수 있도록 지원한다. 그 밖에도 모든 참가자에게 YBM 명의의 공식 참가 인증서도 준다.

아울러, 본선 진출자에게는 미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 학생과 함께하는 ‘2026 YBM Math & Science Camp with MIT students’와 ‘2026 EURO Math & Science Conference’ 참가 기회를 부여한다. 무엇보다, 본선에서 초·중·고 부문별 대상을 받은 학생에게 각 100만 원의 상금을 주는 등 수상자 전원에게 총 1,820만원의 상금을 지급한다.

YBM 관계자는 “대회에 참가하는 것만으로도 자기 영어 실력에 대해 전문적인 진단 및 코칭을 받을 수 있는 기회를 제공하려 한다”며 “더 많은 학생들이 이번 대회를 통해 자신만의 영어 능력 성장 로드맵을 찾을 수 있도록 적극 도울 것”이라고 말했다.

대회 참가와 관련한 자세한 정보는 ‘2025 YBM English Speech Contest’ 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.