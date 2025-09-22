[단독] 서울시, 침수 피해 가구 조사 ‘엉터리’

지난 8월 중순 이틀간 쏟아진 비

市 “전체 1072가구 피해” 집계

은평구 자체조사선 “1082가구”



반지하 대피 돕는 ‘동행 파트너’

출동 0∼2건 그쳐… 실효성 제기도

서울시가 지난달 집중호우에 따른 침수 피해 현황을 제대로 파악하지 못했다는 정황이 나왔다. 시가 침수 취약 가구의 신속한 대피를 위해 2년 전 도입한 ‘동행 파트너’ 제도는 사실상 무용지물이라는 비판이 제기된다. 기후위기 등으로 기록적인 폭우가 빈번해지는 만큼 시가 피해 현황을 재조사해 보다 실질적인 대책을 마련해야 한다는 목소리가 많다.



22일 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 서울시에서 제출받은 자료에 따르면 지난달 13∼14일 집중호우로 인한 시내 침수 피해 가구는 1072가구다. 이 중 은평구가 725가구로 전체의 67.6%를 차지했다. 지난달 13일 은평구엔 시간당 103.5㎜에 달하는 폭우가 쏟아졌다. 이어 △강서구 138가구 △서대문구 86가구 △도봉구 52가구 △강북구 43가구 △노원구 26가구 △성북구 2가구 순이다. 나머지 18개 자치구엔 침수 피해 가구가 없다.

서울 곳곳에 호우주의보가 내린 지난 8월 13일 서울 중구 청계천 산책로 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

하지만 은평구가 자체 조사한 폭우 피해 현황은 서울시 것과 달랐다. 은평구가 차 의원에게 제출한 자료에 따르면 같은 기간 은평구 침수 피해 가구는 1082가구, 이재민은 238명이었다. 시 현황 파악(725가구)과는 357가구나 차이가 난 것이다. 동별로는 응암3동이 282가구로 피해가 극심했고, 불광1동(154가구), 갈현1동(148가구), 불광2동(127가구) 등이 뒤를 이었다. 이 같은 차이에 대해 서울시 측은 “은평구가 조사한 전체 침수 피해 현황에서 상가를 제외하고 주택 중에서도 반지하 주택만 별도로 집계했다”고 설명했다.



시의 반지하 주택 관련 풍수해 예방 대책도 실효성이 다소 떨어진다는 지적이 제기된다. 시는 2022년 집중호우로 큰 피해가 발생하자 “시민 안전을 위협하는 반지하 주택을 없애 나가겠다”면서 각종 대책을 발표했다.



동행 파트너제도 이 같은 대책 일환이다. 동행 파트너제란 침수 예보가 발령되면 반지하 가구별로 지정된 돌봄 공무원, 통반장, 이웃 주민이 카카오톡 등으로 상황을 공유하며 해당 집을 방문해 장애인, 노인, 아동 등 재해 약자의 안전을 확보하고, 침수 경보 시엔 신속한 대피를 지원하는 제도다.

2023년 시행돼 올해 기준으로 주민 2060명, 공무원 827명 등 2887명이 활동하고 있다. 주민은 공무원과 달리 출동 시 수당으로 건당 4만7000원 정도를 받는다. 야간(오후 10시∼오전 6시), 휴일의 경우엔 7만1000원이다.



하지만 동행 파트너제는 유명무실하다. 올해 1∼8월 서울시 25개 자치구 동행 파트너 출동 건수는 12건에 그쳤다. 성북구 2건, 종로·강북·도봉·노원·은평·서대문·마포·강서·영등포·동작구 각 1건이다. 나머지 14개 자치구는 동행 파트너 출동이 한 건도 없다. 시 관계자는 “침수 예보 단계에선 시가 출동 지시를 내리면 자치구가 이를 전달해 출동이 이뤄지고 침수 경보는 자치구가 발령 권한을 가져 직접 출동 지시를 내린다”고 설명했다.



차 의원은 “오세훈 서울시장은 반지하 주택을 없애겠다는 약속을 지키지 못했을 뿐 아니라 침수 피해 현황조차 제대로 파악하고 있지 않았다”며 “서울시는 침수 피해 현황을 다시 조사해 실효성 있는 대책을 내놓아야 한다”고 촉구했다.