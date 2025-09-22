커크 추모식 간 트럼프 “韓서도 성조기 흔들어” 우파 규합

7만 인파 앞 ‘좌파와의 전쟁’ 선언



트럼프 “커크, 美 자유의 순교자… 싸우자”

“전 세계가 커크 유산 기려”… 한국도 소환

마가·커크 모자 쓴 군중들 “USA” 연호



부통령·국무장관 등 정부 핵심인사 참석

“중간선거 앞두고 지지 반등 노려” 분석

최근 암살된 미국 극우 청년활동가 찰리 커크의 추모식에 지지자 수만명이 몰린 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 직접 참석해 커크를 추모하고 ‘좌파와의 전쟁’을 선언했다. 트럼프 대통령은 커크 암살 이후 이를 고리로 지지층 결집을 본격화하고 있다.



커크가 암살된 지 11일 만인 21일(현지시간) 애리조나주 피닉스 교외 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열린 추모식에는 전날 자정 전부터 사람들이 모여들었다. 7만여명이 가득찬 행사장에는 4층 객석까지 빨강, 파랑, 흰색으로 넘쳐났다. 커크가 설립한 보수 운동단체 ‘터닝포인트 USA’ 측은 이날 추모식 복장으로 성조기를 구성하는 세 가지 색깔을 사전 공지했다.

청년 보수단체 뒤이을 커크 아내와… 위로의 포옹 도널드 트럼프 대통령(왼쪽)이 21일(현지시간) 애리조나주 피닉스 교외 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열린 극우 청년 활동가 찰리 커크의 추모식에서 고인의 부인 에리카 커크를 위로하며 안아주고 있다. 미국 청년 보수단체 ‘터닝포인트USA’의 대표이자 공동 창립자인 찰리 커크는 지난 10일 유타밸리대학교 행사에서 연설하던 중 총에 맞아 사망했다. 글렌데일=AP연합뉴스

장내 곳곳에는 추모식 내내 자원봉사자들이 유권자 등록 안내를 했다. ‘유에스에이(USA·미국)”를 연호하고, 빨간색 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 모자와 이를 본뜬 커크(KIRK) 모자를 쓴 이들로 가득한 모습은 대선 유세를 방불케 했다. 스테이트팜 스타디움 외에도 인근 데저트 다이아몬드 아레나와 추가로 마련된 관람 구역에 각각 1만여명이 모여 추모식을 함께 지켜봤다.



오전 종교적 색채로 흐르던 추모식은 오후 트럼프 대통령이 도착해 두 아들 도널드 트럼프 주니어, 에릭 트럼프와 함께 VIP석에 모습을 드러내면서 후끈 달아올랐다. 트럼프 대통령은 “커크는 진실을 말한 죄로 과격화된 냉혈한 괴물에게 잔혹하게 살해당했다”며 “이제 그는 미국 자유의 순교자”라고 말했다.



그는 “우리는 그의 유산이 전 세계 수백만명에게 어떻게 감동을 줬는지 봤다”며 “그에 대한 기억은 베를린, 바르샤바, 빈, 시드니, 마드리드, 런던, 텔아비브, 그리고 전 세계에서 기려졌다”고 말하기도 했다. 또 “한국 서울에선 군중이 모여 성조기를 흔들며 ‘우리는 찰리 커크를 지지한다’고 소리쳤다”고 주장했다. 커크는 암살되기 불과 닷새 전인 지난 5∼6일 방한해 보수 성향의 ‘빌드업 코리아 2025’ 행사에 참여한 바 있다.

도널드 트럼프 대통령이 21일(현지시간) 애리조나주 피닉스 교외 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열린 극우 청년 활동가 찰리 커크의 추모식에 참석한 모습. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 “싸워야 한다. 그것이 우리나라를 구하는 것”이라며 “법무부가 조직적 선동에 자금을 대고 정치적 폭력을 저지르는 급진 좌파 광신자들의 네트워크를 수사하고 있다”고 말했다. 그러면서 ‘싸움’의 대상을 민주당 인사들, 커크의 암살 배후로 지목한 ‘급진 좌파’로 명확히 하면서 대립 구도를 부각시켰다. 트럼프 대통령은 추모사를 마치면서 남편에 이어 터닝포인트 USA를 이끌게 된 커크의 부인 에리카를 단상으로 불러 포옹하고 위로했다.



이날 추모식엔 J D 밴스 부통령, 마이크 존슨 하원의장, 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 트럼프 행정부의 핵심인사들이 총출동했다. 트럼프 대통령과 충돌을 빚었던 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)도 VIP석에 앉아 트럼프 대통령과 대화를 나누는 모습이 목격되기도 했다.



로이터는 “피살된 보수 활동가 찰리 커크를 위한 일요일 오후 추모식에 흐른 강력한 정치·종교적 색채는 그의 죽음이 미국 우파 진영에서 상징적 지위를 부여받게 됐음을 의심의 여지 없이 보여줬다”며 “커크의 피살이 미국 보수주의자들에게 결집의 계기가 됐다”고 짚었다. 트럼프 대통령이 커크의 죽음을 지지층 결집의 기회로 활용하는 것은 취임 이후 지지율이 하락세인 가운데 1년여 앞으로 다가온 중간선거를 고려한 정치적인 의도가 있다는 분석이 제기된다.