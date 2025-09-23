로봇이 배터리 소재 분석… 안전·업무 효율성 ‘UP’

LG화학, 대전 기술원에

자동화 실험실 첫 구축

LG화학이 국내 화학업계 최초로 ‘로봇자동화 실험실(사진)’을 구축했다.



22일 LG화학에 따르면, 로봇자동화 실험실이 마련된 대전 기술연구원 분석연구소는 전기차 배터리의 핵심 소재인 양극재 원료 리튬·니켈·코발트·망간 등을 정밀 분석, 차세대 배터리 소재 경쟁력 강화에 기여하고 있다. 그동안 사람이 직접 수행하던 고온·고농도 산 처리처럼 위험하고 반복적인 분석 업무를 이제는 로봇자동화 실험실에서 안전하고 효율적으로 처리할 수 있게 됐다.



담당자가 분석 시료를 보관함에 넣으면 로봇이 출고부터 시료 전 처리·분석·시료 폐기까지 한 번에 수행하고 분석 데이터가 시스템으로 자동 입력돼 고객 요청에 빠르게 대응할 수 있다. 기존에는 연구원들이 근무 시간에 맞춰 실험 준비와 진행에 직접 투입됐지만, 로봇을 활용해 24시간 365일 실험이 가능한 무제한 연구 환경이 조성된 것이다. 그만큼 연구원들은 신규 분석법 개발 등 고부가가치 업무에 집중할 수 있게 됐다.



LG화학은 마곡 연구개발(R&D) 캠퍼스에도 분석 자동화 실험실을 구축하고 중장기적으로는 인공지능(AI) 기반의 분석 데이터 해석까지 연계한 인공지능 전환(AX) 융합 자동화 실험실을 마련해 연구 효율성과 안전 수준을 더 높여갈 예정이다.