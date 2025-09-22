[부고] 박규옥씨 별세 외

▲박규옥씨 별세, 황정근(국회도서관장)·창근(홍익대 교수)·호근(세무사)·정모·정미·정화·정선씨 모친상, 김용희씨(평택대 교수) 시모상=21일 서울성모병원 발인 23일 오전 9시 (02)2258-5940
▲이옥수씨 별세, 윤다예씨(엠에프지코리아·매드포갈릭 대표) 모친상=22일 신촌세브란스병원 발인 24일 0시 (02)2227-7500
▲김정희씨 별세, 김유란·철호씨 모친상, 한은경씨 시모상, 민호기씨(호기로운PR회사 대표) 장모상=21일 고려대안암병원 발인 24일 오전 7시 (02)923-4442
▲황선학씨(경기일보 문화체육부 국장) 별세, 우수분씨 남편상, 황아현씨 부친상=22일 아주대병원 발인 24일 오전 8시 (031)219-4601
