신승훈 “데뷔 35년… 현재 진행형 가수 증명하고 싶어”

‘발라드 황제’ 10년 만에 귀환



“정규 12집에 신곡 11곡 꽉 채워

사랑·이별보다 내 얘기에 치중

마지막이라는 생각으로 작업”

“가수 데뷔 35주년이면 리메이크 앨범을 내거나 과거 영광을 끄집어내면서 축하를 하는데, 그렇게 하고 싶지 않았습니다. 그래서 11곡 신곡을 꽉 채워서 아직도 ‘현재 진행형 가수’라는 것을 보여주고 싶었죠.”



‘발라드 황제’ 신승훈은 22일 서울 강남구 한 호텔에서 정규 12집 ‘신시어리 멜로디스’ 발매 기념 기자간담회에서 10년 만에 정규 앨범으로 돌아온 소감을 이렇게 밝혔다.

10년 만에 정규앨범 12집 ‘신시어리 멜로디스’를 발표하는 신승훈은 “앨범 전곡을 내가 쓸 수 있는 마지막이지 않을까라는 생각에 진정성을 가지고 작업했다”고 밝혔다. 도로시컴퍼니 제공

앨범 제목인 ‘신시어리 멜로디스’는 ‘마음으로부터 완성된 멜로디’라는 의미. 신승훈은 “한 곡 한 곡 이번 앨범이 마지막이라고 생각하면서 곡을 썼다”며 “예전의 열정과 감성이 세월의 흐름에 따라 무뎌졌지만, 앨범 전곡을 내가 쓸 수 있는 마지막이지 않을까라는 생각에 진정성을 가지고 작업했다”고 말했다.



“지금까지 사랑과 이별을 주제로 한 노래가 많았습니다. 슬프고 울고 싶을 때 ‘내 이야기야’라고 느끼게 하는 메신저 역할을 했어요. 인생에 사계절이 있다면 가을을 넘긴 나이가 됐으니, 이쯤 되니까 제 이야기를 하고 싶었습니다. 아름다울 때도 치열할 때도 있었고, 사람도 있었고 사랑도 있었습니다. 우정, 삶에 대한 이야기를 꺼내고 싶었고 사랑, 이별, 우정, 친구, 엄마, 그 모든 감정에 대한 정의를 내리고 싶었습니다.”



앨범에는 더블 타이틀곡 ‘너라는 중력’과 ‘트룰리’를 포함해 ‘쉬 워즈’, ‘러브 플레이리스트’, ‘별의 순간’, ‘이별을 배운다’, ‘끝에서, 서로에게’, ‘그날의 우리’, ‘위드 미’, ‘어바웃 타임’, ‘저 벼랑 끝 홀로 핀 꽃처럼’까지 ‘신승훈 음악’의 정수가 오롯이 녹아든 11곡이 포함됐다.



10년 만의 정규앨범 발표에 대해 신승훈은 “일탈 행위인 미니앨범과 달리 정규앨범에는 희로애락, 봄여름가을겨울이 다 담겨있다”며 특별한 의미를 부여했다.



더블 타이틀곡 중 하나인 ‘너라는 중력’은 사랑의 시작과 끝 그리고 그 후에 밀려드는 감정을 어쿠스틱 기타 선율과 일렉트릭 기타 사운드로 조화롭게 풀어낸 곡이다. ‘트룰리’는 시간이 지나서 깨닫는 사랑의 진심을 뜨겁게 담아냈다. 신승훈은 “김현식의 ‘내 사랑 내 곁에’처럼 지금 이 시대를 살아가는 사람들에게 위로가 되기를 바랐다”며 “신승훈의 발라드라고 생각한다”고 설명했다.



‘한국형 발라드’의 대표라는 칭호에 대해서 그는 “누군가에게 위안이 되고 힘이 된다면 발라드이고, 모두 같은 장르”라고 말했다.



신승훈은 이번 신보 발매에 이어 11월 1~2일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 데뷔 35주년 기념 단독 콘서트 ‘2025 더 신승훈 쇼 ‘신시어리 35’’를 개최한다.



“1994년부터 콘서트를 했는데, 그때부터 팬들이 좋아했던 것을 다 할 겁니다. 콘서트를 처음 온 사람들이라도 지금까지 제가 해왔던 콘서트를 다 알 수 있도록 무대를 꾸밀 예정입니다. 신승훈에 대한 마음을 채워가는 자리이기를 바랍니다.”