‘당선무효’ 외친 국힘에 與 “대선 불복” 십자포화

與, 대구 집회에 “장외 투정” 폄하

“내란주도 의심… 정당해산 다가와”



국힘 내부서도 강경 발언 온도차

김재섭 “중도층 마음얻기 효과 無”

더불어민주당이 장외투쟁에 나선 국민의힘을 향해 “투정하고 있다”고 비판했다. ‘이재명 당선 무효’ 발언에는 “대선 불복”이라며 강하게 역공했다. 여야는 협치 기조 실종 속 대표들이 직접 나서 ‘말폭탄’을 주고받았다.



민주당 정청래 대표는 22일 국회 최고위원회의에서 전날 국민의힘의 대구 장외집회를 겨냥해 “한 달도 안 돼 국회 밖으로 도망을 갔다. 장외투쟁이 아닌 장외투정에 불과하다”고 비판했다. 그는 국민의힘 김민수 최고위원이 “이재명 당선 무효”를 외치거나 장동혁 대표가 “이재명을 끝내야 한다”고 말한 것을 거론하며 “대선 불복, 내란세력, 부정선거론자들이 한데 뒤섞인 헌정유린의 결정체”라며 “역설적이게도 우리 민주당으로선 고마운 일이다. 국민의힘 최악의, 최약체 지도부”라고 비꼬기도 했다.

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 국민의힘 관계자들이 21일 대구 동구 동대구역 광장에서 열린 야당탄압·독재정치 국민 규탄대회에 참석해 구호를 외치고 있다. 뉴시스

민주당 내에서는 전날 장외집회 발언을 놓고 국민의힘에 대한 비판 수위를 올리고 있다. ‘위헌정당’이라는 발언도 나온다. 박수현 수석대변인은 “국민의힘이 내란잔당에서 벗어나길 바랐더니 내란본당이 되어가고 있고, 내란동조정당인 줄 알았더니 내란주도정당이라는 의심을 더욱 강하게 받게 되었다”고 비판했다.



박상혁 원내소통수석부대표도 YTN 인터뷰에서 “‘황교안 시즌2’으로 가고 있는 국민의힘이 오히려 파멸의 시간이 더 가까워오고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 든다”며 “대선을 불복하고 국민들의 의사를 아예 인정하지 않겠다라는 태도를 보이게 되면 자멸의 시간, 위헌정당 해산의 시간은 더 가까워질 거라고 생각한다”고 말했다. 그는 “통일교 12만명, 신천지 10만명, 이런 사람들이 좌우하는 정당”이라며 “그런 모습이라면 훨씬 더 위헌정당으로서 가까워진 것 아닌가”라고도 지적했다.



국민의힘 내부에서도 이재명 대통령 당선 무효나 ‘윤(尹) 어게인’ 등 강경 발언에 대해선 선을 긋는 분위기다. 김대식 의원은 YTN 라디오 인터뷰에서 “당선 무효는 연설 중에 격한 표현이고 순간적으로 나온 개인적인 의견”이라며 “이 대통령의 임기가 시작된 지 100일 남짓인데 여기서 중단해야 된다는 것을 국민이 어떻게 바라볼까 염려스러운 부분이 있다”고 지적했다.

정청래 더불어민주당 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1

장외투쟁의 실효성에 대한 우려의 목소리도 나온다. 소장파로 분류되는 김재섭 의원은 SBS 라디오에서 “중도층 마음을 돌리는 데 장외투쟁은 거의 효과가 없다”며 “저희 지역주민이 좋아할 것이라고 생각하지도 않고, (향후 집회에) 안 갈 생각”이라고 말했다.