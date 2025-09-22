경찰 "사제총· 실탄 불법유통 수사 중…3명 구속"

"진종오 의원 주장대로 대통령 암살 기획수사 아냐"

경찰이 국민의힘 진종오 의원이 제기한 사제총과 실탄 불법 유통 의혹과 관련해 첩보를 입수해 수사 중이라고 밝혔다.



경찰은 아울러 '이재명 대통령 관련한 밀실수사' 의혹에 대해서는 사실과 다르다고 반박했다.

진종오 의원. 연합뉴스

경기북부경찰청 형사기동2팀은 진 의원이 주장한 이재명 대통령 암살·저격설과 연관한 기획수사는 없었고, 불법 유통된 실탄 첩보에 따라 수사에 착수한 사안이라고 22일 밝혔다.



경찰은 올해 1월 '유해조수 사냥 과정에서 불법 유통 실탄이 사용되고 있다'는 첩보를 입수해 수사에 나섰다고 전했다.



수사 과정에서 사격선수용 실탄이 불법 유통된 사실을 확인했으며, 이를 압수하고 유통책 등 3명을 구속하는 등 수사를 이어가고 있다.



경찰 관계자는 "공범들에 대한 추가 수사가 진행 중이어서 구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 설명했다.



앞서 사격 국가대표 출신인 진 의원은 이날 국회 기자회견을 열어 "경찰은 지난 대선 당시 제기되었던 이재명 대통령 암살 및 저격설과 관련해 기획수사를 진행했다"며 "시중에 사제총 100여 정과 경기용 실탄 2만발 이상이 풀린 것으로 추정된다"고 주장했다.



진 의원은 "22구경 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만 신체 스위치 존에 맞을 경우 사망에 이를 수 있다"며 "특히 근거리에서는 뇌와 심장, 폐를 관통해 사람을 단번에 쓰러뜨릴 수 있는 치명적인 무기"라고 위험성을 강조했다.



이어 "국민의 생명과 안전이 직접적으로 위협받고 있음에도, 정부는 왜 국민에게 알리지 않고 있느냐"며 수사상황 공개를 요구했다.

<연합>