석굴암·불국사 세계유산 등재 30년, 경주서 기념식 열린다

국내외 석학들 한자리 모여 국제학술콘퍼런스 개최

석굴암·불국사 가치 재조명, 미래 보존·활용 방안 모색

경북 경주시는 21일 라한셀렉트 경주 컨벤션홀에서 '세계유산 등재 30주년 기념식'을 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 석굴암과 불국사가 1995년 유네스코 세계유산으로 등재된 지 30년을 맞아 그 가치를 재조명하고, 미래 세대를 위한 보존과 활용 방안을 모색하기 위해 마련했다.

불국사(좌측상단부터)와 교촌마을, 대릉원, 동궁과월지 전경.

기념식에는 국가유산청, 경북도, 경주시, 국가유산진흥원, 신라문화유산연구원 등 주관·주최 기관 관계자와 국내외 석학들이 참석했다.

국내에서는 고려대학교 류성룡 교수, 숙명여자대학교 정병삼 명예교수가, 해외에서는 영국 켄트대학교 소피아 교수, 중국 퉁지대학교 샤오용 교수가 함께해 국제적 의미를 더했다.

세계유산축전 경주역사유적지구 국제학술콘퍼런스 포스터. 경주시 제공

행사는 김학홍 경북도 행정부지사의 개회사를 시작으로 주낙영 경주시장의 환영사, 최보근 국가유산청 차장의 기념사가 이어졌고, LED 퍼포먼스 '빛의 구체'를 통해 세계유산 등재 30주년의 상징성을 기렸다. 이어 만찬과 네트워킹 시간을 통해 경주 세계유산의 보존과 활용, 국제적 위상 제고를 위한 미래 방향을 논의했다.

22일과 23일에는 '2025 세계유산축전 경주역사유적지구 국제학술콘퍼런스'가 열린다.

콘퍼런스는 '통일신라 불교유산의 세계유산 가치 해석과 활용'을 주제로, 이혜은 이코모스 종교제의유산위원회 위원장, 최재헌 이코모스 한국위원회 위원장 등 국내 전문가와 함께 영국 켄트대학교 소피아 라바디 교수, 중국 퉁지대학교 샤오용 교수, 인도 구루나낙데 대학교 쟈나 차우드리 교수 등 세계 각국 학자들이 참여한다.

국제학술콘퍼런스에서는 △불교유산의 보존과 활용 △세계유산의 가치 해석 △세계유산의 보편성과 지역적 맥락 △미래 세대를 위한 세계유산 교육과 역할 등을 주제로 심도 있는 발표와 토론이 이어지며, 경주 세계유산의 국제적 위상을 한층 높이는 계기가 될 것으로 전망된다.

'2025 세계유산축전 경주역사유적지구'는 '천년의 빛, 세대의 공존'을 주제로 10월 3일까지 경주 전역에서 펼쳐진다.

이번 축전은 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 열리는 만큼, 세계 각국 정상에게 경주의 세계유산 가치를 선보이는 국제 문화 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대된다.

주낙영 시장은 "세계유산을 기반으로 교육·관광·문화 산업을 연계해 경주가 세계인이 찾는 문화도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.