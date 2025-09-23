반포대로 900m ‘세상 모든 음악’ 흐른다

서초 서리풀뮤직페스티벌 10주년

27∼28일 4개 무대 논스톱 공연

서울 서초구의 음악축제 ‘2025 서리풀뮤직페스티벌’이 10주년을 맞아 한층 새로워진 모습으로 돌아온다.



서초구는 27∼28일 왕복 10차선 반포대로 900m 구간(서초역~서초3동 사거리)을 차 없는 거대한 무대로 조성하고 서리풀페스티벌을 개최한다고 22일 밝혔다.



2015년 첫 막을 올린 서리풀페스티벌은 2024년까지 누적 108만명이 방문하며 서초의 대표적 가을 축제로 성장해왔다. 올해는 명칭을 ‘서리풀뮤직페스티벌’로 변경해 음악 도시 서초의 정체성을 강화하고 클래식·재즈·K팝·국악 등 모든 장르를 아우르는 글로벌 음악 축제로 도약한다는 의지를 담았다고 구는 설명했다.



올해 주제는 ‘서초 이즈 더 뮤직!’으로 그랜드·웰컴·힐링·조이스테이지까지 4개의 무대에서 48시간 내내 공연이 이어진다. 구는 22∼26일을 축제 주간으로 운영해 ‘터치 더 피아노’, ‘작은 음악가의 산책길’ 등 거리 곳곳에서 다채로운 프로그램을 펼친다.



전성수 구청장은 “10주년을 맞은 서리풀뮤직페스티벌은 ‘올댓뮤직’이라는 이름 그대로 음악의 모든 것을 보여드리는 축제”라고 말했다.