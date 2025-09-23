“죽음 내몰린 이들에게 단비”…‘극저신용대출’ 긍정의 힘? [오상도의 경기유랑]

50만∼200만원에 ‘나락’ 떨어졌던 인생들…‘재기 발판’

“1000원 없어 손주 간식도 못 사줘…5회 나눠서 완납”

“창피고 뭐고 그런 것 없이 돈 빌려…두 달이나 버텼다”

‘도덕적 해이’ 논란도…인도 소액대출 붕괴는 ‘타산지석’

홀로 중학교 1학년, 초등학교 4학년 손주들을 양육하던 김광춘(66)씨. 2020년 코로나 팬데믹 시기에 한쪽 눈을 실명하면서 다리마저 불편해 돈을 벌 수 없었습니다. 단돈 1000원이 없어 어린 손자에게 간식도 사줄 형편이 아니었다고 합니다.

김동연 경기도지사가 22일 오전 경기도청 집무실에서 극저신용대출 이용자들과 간담회를 열고 있다. 경기도 제공

1인 가구인 A(55)씨 역시 사정은 열악했습니다. 보안경비 업체에서 아르바이트하면서 매달 50만원을 겨우 벌었습니다. 월세 20만원을 내고 나면 30만원으로 한 달을 버텨야 했죠. 5000만원의 빚을 진 A씨는 신용회복위원회를 통해 ‘개인 워크아웃’을 진행 중이었습니다.

실직상태였던 B(48)씨의 사정도 딱했습니다. 15곳에 쌓인 다중 채무는 5000만원에 달했습니다. 당장 생계 걱정을 하고 있었습니다.

이들에게는 공통점이 있습니다. 바로 경기도의 ‘극저신용대출’ 이용자라는 점입니다.

김동연 경기도지사는 22일 자신의 수원 광교 청사 집무실에 세 사람을 초대해 마주 앉았습니다.

◆ 실명·실직·채무로 내몰렸지만…“이제 돈 모두 갚았다”

이 자리에서 김 지사는 “최근 극저신용대출과 관련해 이런저런 얘기가 나오는데 어떤 사람들은 이 제도를 폄훼한다”고 했습니다. 이어 “(극저신용대출은) 어려운 처지에 있는 분들에게 어떻게 보면 공공이나 사회에서 할 수 있는 마지막 수단, 또는 내미는 마지막 손 같은 역할”이라고 강조했습니다.

그는 극저신용대출을 가리켜 코로나 팬데믹 이후 ‘단비’와 같은 지원이었다고 말했습니다.

세 사람의 사연을 들어보면 이는 명확해 보였죠.

김씨는 대출받은 50만원이 삶을 포기하지 않고 이어갈 수 있는 자금이었다고 회고했습니다. “창피고 뭐고 그런 것도 없이 (경기도에) 좀 받을 수 없냐고 했더니 된다고 해서, 그걸로 두 달을 버텼다”고 했습니다.

김씨의 사정을 접한 경기도는 사후관리 상담으로 동사무소 공공근로 사업을 소개했고, 손주들은 지역아동센터에서 돌봄을 받을 수 있었습니다. 김씨는 공공근로를 할 순 없었지만 기초생활수급자로 선정돼 생계급여를 받았습니다. 이달 18일에는 5회 분납으로 빌린 50만원도 모두 갚았습니다.

A씨는 2020년 6월 빌린 대출금 200만원을 주거·의료·생활비로 나눠 쓰면서 재기를 도모했습니다. 지난해 6월에는 일찌감치 200만원을 모두 갚았다고 합니다. 그는 “나락에 떨어졌는데 경기도가 버스기사 양성사업을 연계해줘 한숨 돌렸다. 버티니 좀 빨리 갚을 수 있었다”고 말했습니다.

B씨는 극저신용대출금 50만원 등으로 생계를 유지했고 코로나 팬데믹 이후 취업에 성공했습니다. 동네 마을버스에서 일하며 전액 상환도 가능했습니다.

일각에선 ‘도덕적 해이’를 우려합니다. 실제로 지난달 말 기준 연락이 되지 않는 대출자는 39.4%(3만764명)로 파악됩니다. 적잖은 비율입니다. 퍼주기식 복지가 될 것이란 걱정 역시 존재합니다.

강민석 경기도 대변인은 극저신용대출이 단순히 금융지원이 아니라 채무 관리·상담·사회복귀 지원까지 포함한 일종의 종합 서민대책이라고 설명합니다. 전임 지사인 이재명 대통령 당시 출범한 제도임을 강조하며 “불법사금융 피해를 막는 데도 도움이 될 것”이라고 덧붙였습니다.

‘극저신용대출 2.0’을 선언한 김 지사는 상환기간 5년을 10년 또는 100개월 이상 초장기로 늘려 제도를 보완할 계획입니다. ‘금융안전망’을 촘촘히 만든다는 계획이죠.

김 지사는 “살면서, 어떤 고비에 조금만 누가 손을 뻗쳐주면 좋은 계기가 만들어질 수 있다”며 “극한의 상황에서 아주 작은 것일지라도 당사자들에겐 정말 가뭄에 단비 같을 것”이라고 말했습니다.

긍정의 힘을 믿습니다. 그만큼 빈틈없이 치밀한 제도 운용이 따라준다면 ‘금상첨화(錦上添花)’이겠죠.

‘타산지석(他山之石)’의 교훈도 있습니다. 인도에서 한때 번창했던 마이크로크레디트(무담보 소액대출) 시장이 2010년대에 붕괴했던 전례입니다. 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 마이크로크레디트 대출자들의 약 3분의 1 이상이 거주하던 남동부 안드라프라데시주(州)에선 상환 거부 움직임이 이어졌습니다. 채권 추심과 채무자들의 자살이 반복되면서 정상 상환율이 10% 미만으로 떨어지기도 했습니다. 다만, 서민 대상의 무담보 소액대출회사가 주체였다는 점이 경기도의 상황과는 괴리가 있습니다.

2023 11월 김동연 지사(왼쪽)와 허리펑 중국 부총리가 회담에 앞서 악수하고 있다. 경기도 제공

◆ 김동연, 중국 충칭·상하이·장쑤성 방문…경제·우호 협력

한편, 김 지사를 단장으로 하는 경기도 대표단은 중국과의 경제·우호 협력 강화 등을 위해 22일부터 27일까지 5박6일 일정으로 중국 충칭시, 상하이시, 장쑤성을 차례로 방문합니다.

김 지사의 중국 방문은 2023년 11월 이후 두 번째입니다. 당시 허리펑 부총리, 랴오닝성 하오펑 당서기와 리러청 성장 등을 만나 협력 방안을 논의한 바 있습니다. 이번 방문에서는 중국의 3개 경제중심 도시와 교류를 강화하고 경제·문화·관광 분야 실질 협력을 활성화한다고 경기도는 밝혔습니다.