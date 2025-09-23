밤 길어지는 ‘추분’…오전부터 제주도 비 [오늘날씨]

낮과 밤의 길이가 같아지는 추분(秋分)이자 화요일인 23일은 남부지방을 중심으로 비가 내리겠다. 제주도는 오전부터, 남해안은 밤부터 비가 오겠다.

서울 종로구 송현공원 황화코스모스 밭에서 시민들이 우산을 쓰고 지나가고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 전국이 대체로 흐리고, 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크게 나타나는 곳이 있다고 예보했다.

제주 지역 예상 강수량은 5㎜ 미만이다. 비구름은 점차 확대돼 오는 24일에는 전국에 비가 내릴 전망이다.

이날부터 제주도, 수요일부터 일부 남부지방을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎으로 오르면서 무더운 곳이 있겠다. 또 내륙을 중심으로 일교차가 10도 안팎으로 크게 나타나는 곳이 있겠다.

남해상과 제주도해상에 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 14~21도, 낮 최고기온은 23~28도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 18도, 춘천 15도, 강릉 15도, 대전 15도, 대구 17도, 전주 18도, 광주 18도, 부산 21도, 제주 23도다.

최고 기온은 서울 27도, 인천 26도, 춘천 26도, 강릉 24도, 대전 24도, 대구 25도, 전주 27도, 광주 27도, 부산 27도, 제주 28도로 예상된다.

원활한 대기 확산으로 미세먼지는 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다．