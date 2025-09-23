故강지용 아내 “아이 앞에서 쑥덕거리지 않길…우리 죄인 아냐”

사진 = 부천FC 인스타 캡처, 故강지용 아내 SNS

전 축구선수 고(故) 강지용의 아내가 여전히 부정적인 세간의 시선에 불편해했다.

지난 22일 강지용의 아내 A씨는 자신의 인스타그램을 통해 "애는 잘못이 없잖아요. 제발 아이 보는 앞에서 쑥덕이지 않았으면"이라고 밝혔다.

A씨는 무엇보다 "(아이도) 다 알아 듣는다. 왜 자꾸 내 아기가 눈치봐야 하나"고 토로했다.

자신이 혼자 있을 때 앞 뒤에서 흉을 보든 뭐라 하는 것 상관없다면서 아이랑 있을 때 만큼은 자제해달라고 부탁했다. 그러면서 "잘 지내고 있는 우리 애기 눈치 보게 하면서 진짜 또 돌아"라고 고충을 드러냈다.

그는 "주말에 어디 가는 것도 진짜 괴로워. 그리고 우리는 죄인이 아니야"라고 덧붙였다.

강지용과 A씨는 올해 초 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에 함께 출연했다. 이들 부부는 방송에서 시댁과 금전 문제로 갈등을 빚고 있는 사실을 고백했다.

당시 강지용은 "자다가 죽는 게 소원"이라고 털어놓을 정도로 극심한 고통을 호소했다. 그는 지난 4월22일 사망했다. 사인은 알려지지 않았다.

이후 온라인엔 각종 루머가 퍼졌다. A씨는 "저는 제 남편을, 우리 아기 아빠를, 우리 지용이를 여전히 사랑한다. 100억원을 줘도 지용이와 바꾸기 싫다. 있는 돈 없는 돈 다 내어드릴 테니 할 수만 있다면 내 지용이를 다시 돌려달라고 하고 싶다. 너무 보고 싶다"고 토로하기도 했다.

A씨는 일부 악플 관련 법적대응을 예고한 상황이다.