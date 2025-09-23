홍진경, 데뷔 초 학대 피해 고백 "가깝게 봐줬던 사람이 폭력"

방송인 홍진경이 데뷔 초 학대를 당했다고 털어놨다.

지난 21일 공개된 넷플릭스 오리지널 '도라이버 : 잃어버린 핸들을 찾아서'는 '토크의 신' 특집으로 꾸며졌다.

이날 김숙은 면접자로 나선 홍진경에게 "예능 '솔로지옥'에 나가실 거냐"고 물었다. 홍진경은 "그쪽 제작진만 OK하면 저도 OK"라고 받아쳤다.

주우재가 "이제는 '솔로지옥'이 아닌 '환승연애' 나가야 하는 것 아닌가"라고 되묻자 홍진경은 "그럼 라엘이 아빠도 같이 나가야 하나. 저는 생각이 있는데 그 부분은 잘 모르겠다"고 답했다.

장우영은 홍진경의 자기소개에 적힌 '고난과 역경을 극복한 경험'에 대해 물었다. 앞서 홍진경은 해당란에 "어린 시절 가까이 지내던 사람의 횡포를 견뎌야 했다. 언어, 신체적인 폭력까지 감당해야 했다"고 적은 바.

이에 장우영이 "힘든 학창 시절을 보낸 것 같다"고 하자 홍진경은 "이런 얘기는 방송에서 처음 하는데 제가 데뷔하고 나서 저를 가깝게 봐줬던 분이 신체적, 언어적인 폭력을 많이 했다"고 털어놨다.

그러면서 "그런 부분이 트라우마로 남았다. 어린 시절에 그렇게 힘들게 하는 사람을 극복하고 나니까 이제는 누구를 만나도 쉽다"고 말했다.

마지막으로 조세호는 "묘비에 뭐라고 쓰고 싶냐"며 궁금해했다. 홍진경은 "분명 누군가가 절 보러 온 거 아닌가. 그 사람에게 하고 싶은 말을 쓸 거다. '널 위해 살아. 행복해'(라고 적을 것)"라고 밝혔다.

홍진경은 2003년 5살 연상 사업가와 결혼해 딸을 뒀으나 지난달 이혼 소식을 알렸다.

홍진경은 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에 출연해 "누구 한 사람 잘못으로 헤어진 게 아니다. 이제 좀 다르게 살아보자. 그렇게 우리가 헤어지고 남이 되고 나니까 진짜 우정이 생겼다"고 말했다.

<뉴시스>