임신부와 가족을 위한 하루…마포구, 10월 11일 기념행사 연다

2024년 임산부의 날 행사 모습. 마포구 제공

마포구(구청장 박강수)는 임산부의 날(10월 10일)을 맞아 오는 10월 11일 토요일 오전 9시 30분, 마포중앙도서관에서 열리는 ‘엄마와 아기의 햇빛같은 하루’ 행사에 함께할 임신부와 배우자(가족) 50쌍(100명)을 모집한다.

임산부의 날은 임신과 출산에 소요되는 10개월을 상징해 제정된 법정 기념일로, 임산부에 대한 배려와 존중 문화를 확산하기 위한 취지다. 마포구는 이번 행사를 통해 임신과 출산에 대한 긍정적 인식을 높이고 건강한 양육 문화를 조성한다는 계획이다.

참가 신청은 9월 28일까지 행사 포스터 내 QR코드를 통한 온라인 접수로 가능하며, 선착순 마감된다.

행사에서는 현악 4중주가 함께하는 ‘태교 음악회’와 육아 교육 전문가 이은영 ㈜비커밍맘스쿨 대표가 진행하는 ‘감성태교 토크 콘서트’가 마련된다. 이 대표는 그림책을 활용한 태교법과 연령별 책 읽기 놀이법을 소개하며 예비 부모들에게 실질적인 육아 정보를 전할 예정이다.

부대 행사로는 ▲출산장려 슬로건·사진 공모전 시상식 ▲태명 배냇저고리 만들기(캘리그래피) ▲영유아 심폐소생술(CPR) 체험 ▲임산부 약물 상담 ▲산전·후 보건의료서비스 홍보 등이 준비돼 있다.

박강수 마포구청장은 “이번 행사가 임신부와 가족들에게 건강한 출산 준비와 행복한 양육의 첫걸음을 내딛는 기회가 되기를 바란다”며 “앞으로도 임산부와 영유아가 존중받는 아이 키우기 좋은 도시 마포를 만들겠다”고 말했다.