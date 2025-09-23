율희, 최민환과 이혼 2년 만에 ♥연애 시동?…“이혼은 내 삶의 시작”

그룹 라붐 출신 방송인 율희가 이혼 후 새로운 연애에 대한 의지를 내비쳤다.

그룹 라붐 출신 방송인 율희. 뉴스1

지난 22일 채널A ‘절친 토큐멘터리 – 4인용 식탁’ 방송 말미에는 배우 방은희가 절친 율희, 양소영 변호사를 집으로 초대한 모습이 담긴 다음 회 예고편이 공개됐다. 이날 세 사람은 모두 ‘이혼’이라는 공통분모로 얽힌 특별한 인연을 소개하며 눈길을 끌었다.

MC 박경림이 “세 분이 어떻게 알게 된 사이냐”고 묻자, 방은희는 “내 전 남편이 운영하던 기획사 소속이 라붐이었고, 그때 율희가 그 팀 멤버였다”고 설명했다. 이에 율희는 양소영 변호사를 향해 “지금 제 이혼 담당 변호사님”이라고 소개해, 뜻밖의 연결고리를 공개했다.

예고편에서는 이혼을 경험한 이들이 각자의 생각을 솔직하게 털어놓는 모습도 공개됐다. 방은희가 “내 인생에서 가장 잘한 선택이 이혼”이라고 말하자, 율희 역시 “이혼은 내 삶의 시작”이라고 고개를 끄덕이며 깊이 공감했다. 양 변호사는 ‘졸혼’을 희망한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

방은희는 후배인 율희에게 “남자 좀 만나. 연애해봐”라며 조언했고, 이에 율희는 “(연애) 해야죠”라고 답하며 새로운 사랑에 대한 기대감을 드러냈다. 방은희가 “우리 둘 다 바보다”라며 웃자, 박경림은 “이 조합, 대화가 아주 시원하다”며 미소 지었다.

채널A ‘절친 토큐멘터리 – 4인용 식탁’ 갈무리

한편, 율희는 1997년생으로 2014년 걸그룹 라붐으로 데뷔했으며, 2017년 팀을 탈퇴한 뒤 2018년 FT아일랜드 드러머 최민환과 결혼해 1남 2녀를 낳았다. 하지만 2023년 12월, 결혼 생활에 마침표를 찍었다.

이혼 이후 자녀 양육권은 최민환이 맡기로 결정됐지만, 율희는 유튜브 채널을 통해 최민환이 결혼 당시 유흥업소를 드나들고 가족 앞에서 부적절한 행동을 했다고 폭로해 논란이 일었다.

해당 의혹에 대해 국민신문고를 통해 고소장이 제출되었고, 성매매처벌법과 강제추행 혐의로 수사가 이뤄졌지만, 경찰은 증거 부족을 이유로 ‘혐의없음’ 결정을 내렸다.

이후 율희는 법원에 양육권과 친권 변경, 위자료 및 재산분할을 요구하는 조정 신청서를 접수했으나, 조정이 성립되지 않아 정식 소송으로 이어질 가능성도 제기되고 있다.

MBN ‘뛰어야 산다’ 갈무리

최근 율희는 방송을 통해 자신의 일상과 감정을 조금씩 공유하고 있으며, 이번 방송에서 밝힌 연애 계획 역시 많은 관심을 모았다. 지난 6월 종영한 MBN 예능 프로그램 ‘뛰어야 산다’에 출연해 러닝에 도전하며 자신을 돌아보는 시간을 가지기도 했다.

당시 그는 “다른 건 사실 다 괜찮은데, 아이들에 대한 얘기가 나올 때마다 마음이 아프다. 아이들이 버려진 것도 아닌데”라며 “저도 아직 과거에서 벗어나지 못했다. 그래서 마라톤을 완주하면 힘든 시간도 이겨낼 수 있겠다 싶었고, 새로운 미래를 기쁘게 맞이할 수 있겠다 싶었다”고 솔직한 속내를 전했다. 이후 많은 응원을 받은 율희는, 서서히 자신의 삶을 재정비하며 앞으로의 발걸음을 준비 중이다.