13세 아프간 소년, 여객기 랜딩기어에 숨은 채 인도행 성공

지난 21일 델리공항서 발견돼 조사받은 뒤 같은 날 귀국

13세 아프가니스탄 소년이 자국 수도 카불 공항에 잠입해 인도 델리행 여객기의 랜딩기어 부분에 몸을 숨겨 델리 공항에 도착하는 해프닝이 일어났다.



23일 인도 일간 타임스오브인디아(TOI) 등에 따르면 아프간 북부 쿤두즈주 출신인 이 소년은 지난 21일 오전 카불 공항에 몰래 들어가 델리로 가기 위해 대기 중이던 아프간 항공사 캄에어 소속 여객기 RQ-4401의 랜딩기어(비행기 바퀴 등 이착륙에 필요한 장치) 부분에 몸을 숨겼다.

인도 매체 NDTV 캡처

이어 여객기는 이륙해 2시간 동안 날아가 델리의 인디라 간디 국제공항에 도착했다.



소년은 도착 직후 랜딩기어 부분에서 빠져나와 여객기 옆에서 서성거리다가 같은 날 오전 11시께 공항 당국에 발견돼 조사를 받았다.



그는 조사 과정에서 호기심에 이런 일을 저질렀다고 말한 것으로 알려졌다.



소년이 조사받는 동안 캄에어 보안팀은 해당 항공기 안전 점검에 나섰고 이 과정에서 랜딩기어 부분에서 소년의 것으로 추정되는 붉은색의 작은 오디오 스피커를 회수했다.



해당 여객기는 안전에 문제가 없는 것으로 판명됐다.



소년은 조사 후 같은 날 오후 12시30분께 출발한 같은 여객기로 카불로 되돌아갔다.



이 같은 소식이 알려지자 네티즌들은 TOI 기사 댓글을 통해 다양한 반응을 보였다.



한 네티즌은 여객기가 착륙하는 과정에서 랜딩기어 부분이 열리면 밖으로 튕겨 나가는데 무사하다니 기적이라고 말했다.



또 다른 네티즌은 소년이 비행시간에 강한 바람과 영하 20도의 기온을 어떻게 견뎌냈느냐며 그의 용감성은 칭찬받을 만하다고 언급했다.



한 네티즌은 아프가니스탄이 여성과 어린이에게는 지옥이라는 사실을 다 알면서 누구도 소년에게 망명을 허용해야 한다고 말하지 않았다며 "이것은 우리나라(인도)의 수치"라고 말하기도 했다.

<연합>