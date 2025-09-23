한미일 외교장관 "한반도 비핵화 원칙·대북 억제태세 견지"

"대북 정책 관련 긴밀 공조 유지"

조현, 비자문제 美조치 당부…루비오 "긴밀히 협력"

한국·미국·일본 외교장관이 한반도 비핵화 원칙을 지켜 나가겠다는 입장을 밝혔다.



외교부는 제80차 유엔총회 고위급 회기 참석 차 미국 뉴욕을 방문 중인 조현 장관이 마코 루비오 미국 국무부 장관, 이와야 다케시 일본 외무대신과 22일(현지시간) 한미일 외교장관 회의를 갖고 공동성명을 채택했다고 23일 밝혔다.

3국 장관은 한미일 안보협력, 및 사이버 대응 공조 등 그간의 성과를 평가하고, 한반도 비핵화 원칙과 대북 억제 태세를 견지하는 가운데 대북정책 관련 긴밀한 공조를 유지해 나가기로 했다.



조 장관은 대북 대화 재개를 비롯해 한반도 평화와 북핵문제 해결의 실질적인 진전을 위해 적극 협력해 나가자고 했다.



김정은 북한 국무위원장이 전날 보도된 최고인민회의 연설에서 미국이 비핵화 목표를 포기하면 만날 수 있다는 입장을 표명한 가운데, 한미일이 기존의 한반도 비핵화 원칙을 재확인한 것이어서 주목된다.



3국 장관은 경제안보 협력 및 첨단 기술 분야에서의 공조 심화 방안에 대해서도 의견을 교환했다.



이와 관련해 조 장관은 한국인 구금 사태 재발 방지를 위한 제도적 개선, 새로운 비자 제도 도입 등이 필수적이라고 강조하면서 미측의 각별한 조치를 당부했다.



루비오 장관은 이는 3국이 아닌 양자차원의 문제이나 우호적 동맹관계 등을 고려해 조속한 문제 해결을 위해 긴밀히 협력해 나갈 것이라고 했다.

<연합>