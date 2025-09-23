김정은, 시진핑에 “친선협조 확고부동” 답전… 북·중 밀착 과시

김정은 북한 국무위원장이 북한 정권 수립 77주년 기념일(9·9절)을 맞아 축전을 보낸 시진핑 중국 국가주석에게 사의를 표하는 답전을 보냈다고 북한 관영매체가 23일 보도했다. 북·중 관계가 최고지도자 수준에서 복원됐음을 대내외에 과시하려는 의도로 보인다.

김 위원장은 지난 21일 보낸 답전에서 이달 초 중국 전승절 80주년 열병식에 참석하고 시 주석과 만난 것이 “뜻깊은 상봉”이었다면서 “중국 당과 정부, 인민의 변함없는 지지와 각별한 친선의 정을 충분히 느낄 수 있었다”고 전했다.

지난 4일 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석의 모습. 평양 조선중앙통신·연합뉴스

이어 “전통적인 조중(북·중) 친선협조 관계를 시대적 요구에 맞게 더욱 강화 발전시켜나가는 것은 조선노동당과 조선민주주의인민공화국 정부의 확고부동한 입장”이라고 밝혔다.

김 위원장은 그러면서 “우리는 중국 동지들과 함께 사회주의 위업을 실현하는 공동의 투쟁 속에서 조중 친선관계 발전을 보다 활력 있게 추동해나감으로써 두 나라 인민에게 더 큰 복리를 마련해주게 되리라고 믿는다”고 강조했다.

그는 “중국 인민이 총서기 동지를 핵심으로 하는 중국 공산당의 영도 밑에 제14차 5개년 계획을 성과적으로 완수하고 현대화된 사회주의국가를 전면적으로 건설하기 위한 여정에서 보다 큰 성과를 이룩할 것을 축원한다”고 덧붙였다.

김 위원장은 시 주석에게 답전을 보낸 21일 당일 최고인민회의 연설에서 ‘핵 보유 인정’을 전제로 미국과 대화를 재개할 수 있다고 시사했고, 한국에 대해선 “일체 상대하지 않겠다”고 못 박은 바 있다.

김 위원장의 답전 분량은 499자로 지난해(336자)보다 다소 늘었다. 또 지난해 사용하지 않은 ‘협조’라는 표현이 등장했다. 답전 전문은 북한 주민들의 필독 매체인 노동신문 1면에 게재됐는데, 북·중 관계가 정상궤도에 올랐음을 대내외에 과시한 것으로 해석된다.