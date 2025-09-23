코스피, 장중 오름폭 줄여 3,460대 후퇴…코스닥 하락 전환

개인 '사자'·외인·기관 순매도 지속…반도체주 강세

LG엔솔·자동차주 상승…한화에어로·KB금융은 하락

코스피가 23일 장중 상승폭을 줄이며 3,460대로 내려섰다. 코스닥지수는 하락세로 돌아섰다.

23일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 개장 시황이 나오고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 25.84포인트(0.74%) 오른 3494.49에 거래되고 있다. 뉴스1

이날 오전 11시 00분 현재 코스피는 전장보다 0.30포인트(0.01%) 오른 3,468.95다.



지수는 전장보다 20.81포인트(0.60%) 오른 3,489.46으로 출발해 한때 3,494.49까지 올라 전날 기록한 사상 최고치(3,482.25)를 재차 경신했으나 장중 상승폭을 줄이고 있다



유가증권시장에서 개인이 847억원 순매수하고 있으며, 외국인과 기관은 각각 74억원, 1천71억원 매도 우위를 보이고 있다.



외국인은 코스피200선물시장에도 1천860억원 '팔자'를 나타내고 있다.



삼성전자[005930](0.96%)는 장중 8만5천900원까지 올라 52주 신고가를 경신했으며, SK하이닉스[000660](1.14%)도 상승 중이다.



아울러 LG에너지솔루션[373220](1.15%), 현대차[005380](0.23%), 기아[000270](0.10%), 셀트리온[068270](1.77%), 한화오션[042660](1.28%) 등도 강세다.



반면 삼성바이오로직스[207940](-0.10%), 한화에어로스페이스[012450](-0.49%), KB금융[105560](-1.15%), HD현대중공업[329180](-0.30%) 등은 하락 중이다.



업종별로 보면 전기가스(1.19%), 전기전자(1.14%), 헬스케어(0.59%) 등이 오르고 있으며, 증권(-1.92%), 부동산(-1.00%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 6.77포인트(0.77%) 내린 867.59다.



지수는 전장보다 2.82포인트(0.32%) 오른 877.18로 출발해 강보합세를 보이다 하락세로 돌아섰다.



에코프로비엠(0.17%), 펩트론[087010](0.99%), 리가켐바이오[141080](0.26%), 코오롱티슈진[950160](6.21%) 등이 오르고 있다.



알테오젠[196170](-4.73%), 에코프로[086520](-0.40%), 파마리서치[214450](-3.45%), 삼천당제약[000250](-1.17%), 레인보우로보틱스[277810](-2.78%) 등은 하락 중이다.

<연합>