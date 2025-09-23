세계 최대 식품박람회서 K푸드 알린다…식품산업협회, 주빈국으로 참가

아누가 2025 파트너로 참가…“K푸드가 글로벌 문화로 자리잡는 계기 될 것”

한국식품산업협회는 오는 10월4일부터 8일까지 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 식품박람회 ‘아누가 2025(ANUGA 2025)’에 주빈국(Partner Country)으로 참가한다고 23일 밝혔다.

아누가 전시회 현장. 아누가 제공

ANUGA 2025는 전 세계 118개국 8000여개 기업이 참가하고, 16만명 이상의 식품·유통업계 관계자가 방문하는 세계 최대의 B2B 식품박람회다. 올해 한류열풍이 더욱 뜨거워지고 있는 가운데 협회의 적극적인 유치 노력으로 한국이 팬데믹 사태 이후 첫 번째 ANUGA 주빈국으로 선정됐다.

협회는 K푸드 수출을 선도하는 13개사로 구성된 88부스 규모의 ‘K-푸드 주빈국관’을 전시장 메인홀 입구에 특별 배치, K-푸드의 우수성과 위상을 전 세계에 널리 알릴 계획이다. 남양유업, 농심태경, 대두식품, 대상, 롯데웰푸드, 롯데칠성음료, 빙그레, 샘표식품, 오리진고메, 영풍, 팔도, 풀무원, 하림이 참가한다.

K-푸드 주빈국관은 장류‧김치 등 한국의 전통 식품부터 떡볶이‧김밥‧라면‧프라이드치킨 등 K-스트리트 푸드, 미래지향적 혁신 제품까지 과거-현재-미래가 어우러진 한국 식품 전체의 스펙트럼을 아우를 예정이다. 이번 K-푸드 주빈국관의 슬로건 ‘Flavor Meets Trends’와 같이 현대적으로 재해석한 전통 K-푸드, 전 세계 입맛을 사로잡은 K-스트리트푸드, 건강 지향, 비건&0칼로리 3가지 테마로 만나볼 수 있다. 특히 샘표식품의 ‘유기농 연두’는 ANUGA에서 주관하는 테이스트 이노베이션쇼 혁신상에 선정되기도 했다.

많은 사람들이 K-푸드를 현장에서 직접 경험할 수 있도록 전시장 메인 거리(Boulevard)에서 ‘K-푸드 무료시식 스탠드’도 운영한다. 하루 2회 진행하는 VIP‧언론인 대상 주빈국 투어를 통해 K-푸드를 보다 전문적으로 소개해 한국 기업들에 특별한 홍보 기회를 제공할 계획이다.

박진선 협회장은 “전 세계적인 한류열풍과 함께 K-푸드의 인기가 확산하고 있는 시기에 세계 최대 식품박람회인에 주빈국으로 참가하게 된 것은 매우 시의적절하다고 생각된다”며 “K-푸드가 단순한 소비재가 아닌 하나의 글로벌 문화로 자리 잡을 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다”고 말했다.