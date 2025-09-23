‘KT 무단 소액결제’ 피해 어디까지… 경찰 접수 214건으로 늘어 [사건수첩]

서울 서초·동작 포함…14건 늘어

KT 자체 집계도 점차 늘어날 듯

경찰이 파악한 ‘KT 무단 소액결제 사건’의 피해 사례가 점차 늘고 있다. 서울 서초구와 동작구에서도 사례가 접수되면서 수치가 증가했다. 경찰은 KT가 집계한 피해액이 경찰 수사보다 2배가량 많은 점을 들어, KT 자료를 받아 유사성 검토를 마친 뒤 최종 피해 규모를 산정할 방침이다.

23일 경기남부경찰청 사이버수사과에 따르면 전날 오후 6시 기준 KT 소액결제 피해자는 214명, 피해액은 1억3650여만원으로 집계됐다.

KT 소액결제 사건 피의자인 중국동포 A씨가 16일 인천공항을 통해 재입국한 직후 검거되고 있다. 경기남부경찰청 제공

이는 지난 18일(200명·1억2790여만원)보다 14건 늘어난 것이다.

지역별로는 경기 광명이 124명(8182만원)으로 가장 많았다. 서울 금천 64명(3860만원), 경기 부천 7명(580만원), 과천 10명(445만원), 인천 부평 4명(258만원), 서울 동작 4명(254만원), 서초 1명(79만원)이 뒤를 이었다. 드러난 피해 일자는 지난달 5일부터 이달 5일까지 한 달간이었다.

앞서 KT는 이달 11일 피해 규모를 278명에 1억7000여만원으로 발표했다가 일주일만인 18일 362명에 2억4000여만원으로 정정했다. 종전 알려진 경기 광명과 서울 금천 외에 서울 서초구와 동작구, 고양시 일산동구에서도 피해가 발생한 사실이 뒤늦게 드러났다.

구재형 KT 네트워크부문 네트워크기술본부장이 18일 서울 종로구 KT광화문빌딩에서 열린 KT 소액결제 피해 관련 대응 현황 발표 기자회견에서 허리를 숙여 사과하고 있다. 연합뉴스

이처럼 KT의 최초 발표보다 피해 규모가 더 큰 것으로 파악되자 그동안 KT의 현황 집계와 기자회견 발표의 신뢰성에 의문이 제기되고 있다.

KT의 자체 집계 결과가 경찰에 접수된 피해 신고 건수를 한참이나 상회하는 만큼, 앞으로 피해 규모는 더 늘어날 가능성이 크다.