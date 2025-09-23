흥국생명 요시하라 감독 “정윤주의 약점인 리시브를 강화하는 데는 시간이 좀 걸릴 것 같아”

페퍼저축은행과 흥국생명의 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(이하 KOVO컵) 조별예선 A조 맞대결이 펼쳐진 23일 여수 진남체육관. 경기 전 지난 21일 현대건설과의 경기를 통해 흥국생명 사령탑으로 공식전 첫 경기를 치른 요시하라 토모코 신임 감독을 만나 소감을 물었다. 그는 “경기 내용적으로 보면 서브가 제 기능을 하지 못했다. 경기력도 좋을 때도 있었지만, 좋지 않을 때 너무 흔들렸다. 선수들에게 어떻게 자신감을 불어넣을지 고민하고 있다”고 답했다.

이제 흥국생명엔 더 이상 ‘배구여제’ 김연경이 없다. 흥국생명의 전술의 알파이자 오메가였던 그녀의 부재는 그 어떤 선수로도 메울 수 없다. 다만 김연경의 존재감을 조금이라도 채우려면 지난 시즌 김연경의 대각에서 섰던 정윤주의 활약이 필수적이다. 그러나 정윤주는 선발 출전했지만, 1세트에만 6개의 서브를 받아 하나도 정확하게 세터에게 전달하지 못했고, 3,4세트에만 교체로 출전해야 했다. 결국 이날 7점에 그쳤다. 리시브 효율은 0%였다. 총 8개를 받아 하나도 정확하게 연결해내지 못했다. 결국 상대 서버들의 목적타 폭탄을 견뎌내야만 자신의 강점인 공격력을 코트에서 보여줄 수 있는 기회를 잡을 수 있는 정윤주다. 요시하라 감독은 “능력이 높은 선수라 기대되는 선수다. 다만 리시브 강화가 필요하다. 시간이 좀 걸릴 수밖에 없다”라고 설명했다. 이어 “선수들 간에 개인차가 있어서 바로 좋아질 순 없다. 좀 걸리긴 할 것이다”라면서 “팀 전체 리시브도 선수들 간의 연계 등 시스템을 만드는 데 꽤 시간이 걸릴 것 같다”라고 덧붙였다.

지난 현대건설전에서 선발 세터로는 박혜진을 기용했지만, 흔들렸다. 백업인 김다솔이 투입된 이후 한결 경기력이 나아진 흥국생명이었다. 이날 세터 운영을 묻자 요시하라 감독은 “두 세터가 장단점이 다른 세터다. 상황에 따라 맞게 전략적으로 운영하겠다”라고 답했다.