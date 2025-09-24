전 세계인이 찾는 명소, 서울의 혼 지나는 ‘魂門’이 되기를 [스페이스도슨트 방승환의 건축진담]

(68) 국립중앙박물관 ‘문전성시’



‘케데헌’ 열풍에 전통 작품 관심 커져

국립중앙박물관 관람객 400만 넘어

세계 박물관 순위 5위권 안에 드는 수치

개장 전 미리 줄 서서 기다리는 현상도



설계 개념은 초월·영원함 등 담은 ‘벽’

‘사유의 방’ ‘왕의 서고’ 등 의미있는 변화

역사·전통 더 이상 무거움의 대상 아냐

관람 열기 지방 박물관으로 이어져야

국립중앙박물관, 일명 ‘국박’이 뜨겁다. 올해 8월까지 관람객 수가 400만명을 넘었고 연말까지 600만명에 달할 거라는 예상도 나오고 있다. 이는 세계 박물관 순위에서 5위권 안에 드는 수치다. 최근에는 개장 전에 미리 줄을 서서 기다리는 현상까지 일어나고 있다.



사실, 국립중앙박물관의 관람객 수가 많다는 건 새롭지 않다. 수년째 전국 920여 개 박물관 중 연 관람 인원이 가장 많은 곳이기 때문이다. 하지만 최근 관람객 수의 급증은 주목할 필요가 있다. 올해 관람객 수가 늘어난 가장 큰 이유는 단연 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’이다. 영화에 갓, 호랑이, 한복과 같은 전통 문화적인 요소가 등장하면서 국립중앙박물관에 소장된 작품에 대한 사람들의 관심이 커졌다.

‘벽’에서 영감을 얻어 설계된 국립중앙박물관의 가운데에는 남산을 바라볼 수 있는 ‘열린마당’이 있다. 나중에 열린마당이 용산공원으로 이어지고 한강과 맞닿는다면 국립중앙박물관은 산과 강에 깃든 서울(Seoul)의 혼(soul)이 지나는 ‘혼문(魂門)’이 될 것이다.

국립중앙박물관의 최초 시작은 1908년 창경궁 안에 설립된 ‘이왕가박물관(李王家博物館)’이다. 설립 목적은 순종 황제의 취미 생활을 위한다는 명분이었지만 실제로는 일제가 조선의 문화를 오래된 것으로 규정하고 자신들의 문화 통치를 정당화하려는 의도였다.



한일병합 이후 조선총독부는 ‘총독부박물관’에 이왕가박물관을 합쳤다. 해방 후에는 정부가 접수해 우리나라 최초의 ‘국립박물관’이 됐다. 당시 국립박물관이 있었던 건물은 나중에 ‘경복궁 전통공예관’으로 이름이 바뀌었는데 현재는 철거됐다. 한국전쟁이 끝나고 국립박물관은 남산민족박물관으로 이전됐지만 이듬해 해당 건물을 연합참모본부청사로 사용하기 위해 덕수궁 석조전으로 다시 이전됐다(1955년 6월).



국립중앙박물관 전용으로 처음 지어진 건물은 그로부터 20여 년이 지나 개관한 현재 국립민속박물관이다. 이 건물은 불국사의 청운교와 백운교, 법주사 팔상전, 금산사 미륵전, 화엄사 각황전 등 우리나라 전통 건축물의 부분 부분을 말 그대로 콜라주(collage)해 설계됐다. 이후 소장품이 늘어나면서 1986년 옛 조선총독부청사로 이전됐지만 1995년 김영삼정부의 ‘역사바로세우기’ 일환으로 옛 조선총독부청사가 철거되면서 현재 국립고궁박물관 건물로 다시 이전됐다. 여기까지의 역사를 보면 국립중앙박물관은 자신의 역할을 할 만한 제대로 된 자리와 건축물을 갖지 못했다. 이를 끝내기 위해 정부는 용산 미군 기지 중 일부 반환받은 부지에 새 건물을 짓기로 결정했다.

정림건축은 거울못에 반사된 국립중앙박물관의 모습을 통해 자연과 조화를 이루는 한국 전통 건축의 미학을 보여주고자 했다.

현재 국립중앙박물관이 사용하고 있는 건축물의 설계자는 정림건축이다. 1994년 12월에 공고된 국제현상설계에 접수된 843개 작품 중 일등으로 선정됐다. 정림건축의 설계 개념은 ‘벽’이었다. 당시 디자인을 주도했던 박승홍 건축가(現 dmp 파트너스 대표)는 ‘공간지’와의 인터뷰에서 벽은 “상당히 보편적인 시간개념, 초월 개념, 영원함”을 담고 있고, “우리나라의 정서와도 가깝다”라고 했다. 그러면서 그는 박물관의 그간 역사와 되찾은 땅이라는 점을 고려해 “한 치도 움직이지 못할 만큼 땅에 깊이 박혀 있는 우직한 건물이 되기”를 바랐다.



그런데 디자인의 영감이 ‘벽’ 또는 ‘성벽’에서 비롯된 박물관이나 미술관은 꽤 흔하다. 국립중앙박물관 이전에 지어진 건물로 국립현대미술관 과천(1982), 경기도박물관(1995), 한국등잔박물관(1997) 등이 있고 이후에는 서대문자연사박물관(2003), 수원화성박물관(2009)이 있다. 마지막 두 박물관은 정림건축이 설계했다. 사실, 박물관과 미술관 외벽에 창문을 많이 만들 필요가 없고, 긴 복도를 중심으로 양옆에 전시실을 배치하는 구성(일명 ‘갤러리형’)이 가장 보편적이라는 점을 고려했을 때 ‘벽’은 건축가들이 가장 쉽게 차용할 수 있는 디자인이다.



문제는 무거운 돌로 지어지는 국립중앙박물관에, ‘역사의 길’이라고 불리는 중앙통로와 그 양옆에 시대별로 배치된 전시실을 볼 때마다 ‘도대체 이곳에서 뭘 봐야 하지?’라는 막막함이 느껴진다는 점이다. 마치 우리 역사를 통으로 정리한 3000쪽짜리 역사책의 첫 장을 펼칠 때 드는 압박감이 쭉 뻗은 ‘역사의 길’ 앞에서 느껴진다. 심지어 현재 우리에게 역사가 갖는 의미를 묻는 질문에 이 공간은 ‘직선사관(直線史觀)’을 강요하고 있는 것 같아 개운치 않다.

국립중앙박물관의 전시실로 통하는 관문 역할을 하는 으뜸홀.

지금 우리에게 역사와 전통은 더 이상 무거움의 대상이 아니다. 많은 영화, 드라마, 문학작품 속에서 역사와 전통은 재해석되고 있다. 역사책은 시험을 위해 외우는 교과서이기도 하지만 필요할 때는 원하는 부분을 찾아 읽는 참고서 역할도 한다. 과거-현재-미래가 일직선으로 이어져 궁극적으로 완성된 목표로 나아간다는 직선사관의 주장보다는, 일직선의 시간을 풀어헤쳐 다른 시대의 유사한 대상과 엮었을 때 나오는 새로운 이야기에 더 흥미를 느낀다.



이런 흐름에 맞춰 박물관도 단순히 오래된 물건을 보관하는 공간이 아니라, 과거의 유물이 지금의 우리와 관계를 맺고 새로운 의미를 환기시켜 주는 공간적 장치로 바뀌어야 한다. 그런 면에서 본다면 2021년 국립중앙박물관에 개장한 ‘사유의 방’은 의미 있는 변화였다. ‘사유의 방’은 다른 시대에 제작된 두 점의 반가사유상이 무한의 세계와 깨달음의 희열을 전해주는 작지만 큰 전시실이다(연재 55화 참고).



또한, 작년에 ‘왕의 서고(書庫)’라는 개념으로 문을 연 ‘외규장각 의궤실’은 조선시대 의궤와 같이 현재 우리에게 모범이 되는 건 무엇인지를 생각하게 하는 공간이다. 특히, 찢기고 뜯긴 외규장각 의궤의 원래 표지로 연출된 도입부 공간은 소셜네트워크서비스(SNS) 인증 장소이기도 하지만 1866년 프랑스로 넘어간 뒤 중국 도서로 분류되었다가 2011년 우리 품으로 돌아온 외규장각 의궤의 아픈 역사를 그대로 보여준다. 2023년부터 판매를 시작한 박물관(Museum) 굿즈(Goods)인 ‘뮷즈(Mutz)’도 국립중앙박물관의 변화에서 빼놓을 수 없는 요소다. 어쩌면 올해 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 이런 변화의 ‘화룡점정’이라 할 수 있다.



국립중앙박물관이 전 세계인이 찾는 명소가 되면서 함께 이루어지기 바라는 두 가지가 있다. 하나는 국립중앙박물관의 열기가 지방 국립박물관의 온기로 이어지는 것이다. 잠재력은 충분한 편이다. 금동대향로, 성덕대왕 신종, 서봉총 금관과 금허리띠 등과 같이 지방 국립박물관의 소장된 유물들은 ‘사유의 방’이나 ‘왕의 서고’와 같이 보여주는 방식을 바꾼다면 관람객들에게 더 큰 감동을 선사할 수 있다.



다른 하나는 국립중앙박물관 현상설계 당시 많은 건축가가 제안했던 남산-용산공원-한강으로 이어지는 녹지축과의 연계다. 물론, 정림건축의 원안대로 열린마당과 거울못을 지나는 위치에서 한강으로 연결되기는 힘든 상황이다. 하지만 시선을 통해 접촉하지 않으면서 이어지는 방법도 있다. 이를 통해, 국립중앙박물관이 산과 강에 깃든 서울(Seoul)의 혼(soul)이 지나는 ‘혼문(魂門)’이 되기를 바란다.



방승환 도시건축작가