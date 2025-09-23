6·25에서 수차례 전공 세운 호국영웅, 72년 만에 가족에게 돌아왔다

국방부 유해발굴감식단은 지난해 11월 강원 철원군 일대에서 발굴한 유해의 신원을 6·25전쟁에 참전했던 국군 제7사단 소속 조종호 이등상사(현 계급 중사)로 확인했다고 23일 밝혔다.

고인은 1950년 12월 입대한 후 국군 제7사단에 배치돼 3년간 강원 평창군 하진부리 부근 전투, 강원 양구군 백석산 전투, 크리스마스고지 쟁탈전, 선우고지 전초진지 쟁탈전 등에 참가했다.

조해학 국방부 유해발굴감식단 직무대행(왼쪽)이 유가족인 아들 조정원씨의 부인인 전우혜씨에게 호국의 얼 함을 전달하고 있다. 국방부 제공

정전협정을 앞둔 1953년 7월 25일 적근산-삼현지구 전투에서 25세의 나이로 전사했다.

고인은 전투에서의 전공을 인정받아 1954년 화랑무공훈장이 추서됐다.

국유단은 고인의 신원을 확인할 수 있었던 것은 아들의 역할이 컸다.

아들 조정원(76)씨는 2009년 4월 아버지를 찾기 위해 보건소를 찾아 유전자 시료를 채취했다.

당시에는 생존해있던 어머니 권막분 여사는 아버지 유해를 찾아 현충원에 합장되는 것을 소원했다.

권 여사는 2019년 작고 후 국립서울현충원 충혼당에 안치됐다. 이번에 남편의 유해가 확인되면서 합장을 할 수 있게 됐다.

조정원씨는 투병 중이라 거동이 불편한 상황이지만 “어머니 소원대로 아버지의 유해를 찾아 정말 뭐라 기쁨을 다 말할 수 없다”고 국가에 감사를 표했다.