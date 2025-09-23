한미 육군총장, 평택 미군기지서 첫 대담… 협력 강화 논의

김규하 육군참모총장은 22일 경기 평택 캠프 험프리스 미군기지에서 랜디 A. 조지 미 육군참모총장을 만나 첫 대담을 가졌다고 육군이 밝혔다.

양측은 한미동맹이 한반도를 넘어, 역내 평화와 안정의 핵심축으로 진화해 왔다는 점에 공감했다.

양측은 한·미 육군회의 및 육군참모총장 대담 등 한미 육군 고위급 교류 추진과 상호운용성 강화를 위한 한·미 연합훈련 확대방안 등에 대해서도 의견을 나눴다.

김 총장은 “당면한 도전요인 극복과 미래 준비를 위해 연합훈련 활성화, 군사혁신 분야 비전 상호공유 등 미 육군과 긴밀한 공조체제를 유지 및 확대할 것”이라고 말했다.

조지 총장은 한반도를 비롯한 역내 평화와 안정을 위한 대한민국 육군의 역할을 높이 평가했다. 또한 양국 육군의 미래 준비를 위한 교류협력의 중요성에 대해서도 강조했다.

한편 지난 22일 방한한 조지 총장은 주한미군사령부 지휘부와 회동한 뒤, 캠프 험프리스의 미 8군 본부에서 작전 현황을 보고받고 지휘관 및 여단장들과 만났다.

미 8군측에 따르면 8군은 장거리 화력, 데이터 통합, 다영역 작전, 무인체계 등 한미동맹 지원을 위한 신속한 의사결정과 기동적 임무 수행을 뒷받침하는 다양한 노력을 소개했다.

조지 총장은 제501군사정보여단을 방문, 접촉 중 변혁(TiC) 이니셔티브의 핵심 요소들을 현장에서 적용하고 있는 장병들과 직접 소통했다.

TiC 는 변화하는 전장에서 직면하는 위협에 대한 단기 해결책을 모색하고, 조직 개편을 신속히 시험하며, 신흥 기술을 통합해 경쟁 우위를 유지하도록 지원하는 개념이다.

이후 캠프 케이시를 방문해 제210 야전포병여단 장병 및 제4 보병사단 제1 스트라이커여단 전투단 장병들을 만났다.