KT&G, 주주환원 확대···美 Altria와 ‘니코틴 파우치’ 등 협력

KT&G가 기업설명회를 열고 추가 주주환원 계획과 신사업 협업 모델 등을 공개했다.

방경만 KT&G 사장이 알트리아의 Billy Gifford CEO와 글로벌 니코틴·비니코틴 시장에서의 전략적 협력 기반을 구축하는 포괄적 MOU에 서명하고 기념 사진을 촬영하는 모습. KT&G 제공

방경만 KT&G 사장은 23일 열린 기업설명회에서 향후 발생하는 초과 자본을 효율적으로 배분해 기업가치와 주주가치를 동시에 극대화하는 ‘주주환원 배분 원칙’을 업그레이드 한다고 밝혔다.

구체적으로 △총 주주환원율 100% 이상 이행 △배당성향 50% 이상 유지 △배당수익률 마지노선 설정 △장기적 내재가치 대비 주가 저평가 판단 시 연중 자사주 탄력적 매입 등을 진행할 예정이다. 현금 창출에 따라 실시되는 추가 주주환원은 배당확대 기조를 반영해 자사주 매입과 균형을 맞춰 추진할 예정이다.

이를 위해 올해 연간 주당배당금 최소금액을 전년대비 600원 오른 6000원으로 설정했다. 또 부동산 등 비핵심자산 유동화를 통해 마련한 재원으로 오는 24일부터 2600억 원 규모의 추가 자사주 매입 및 소각을 실시한다. 이는 지난해 말 실시한 추가 자사주 매입 및 소각보다 1000억 원 확대된 규모로 배당금 증액분을 더하면 전년대비 171% 수준인 총 2760억 원의 추가 주주환원이 이뤄진다.

KT&G는 현재까지 2023년말 기준 발행주식총수 대비 10.4%의 자기주식 소각을 완료했다. 이번 자사주 매입∙소각이 반영되면 누적 자기주식 소각 비율은 더욱 확대될 것으로 예상된다. 이러한 주주환원 강화의 배경으로, KT&G는 지난해 3월 방경만 사장 취임 이후 추진해 온 글로벌 현지 완결형 밸류체인 구축이 성과를 내며, 해외사업이 안정적 성장 궤도에 오른 점을 꼽았다.

지난 2분기 실적발표 기준 해외궐련 부문은 매출과 영업이익, 판매수량이 모두 증가하는 ‘트리플 성장’을 5분기 연속 달성했다. 2025년 상반기 조정영업이익은 전년 동기대비 127.8% 증가하며 가파른 성장세를 보였다.

방 사장은 해외 사업부문에서 전략적인 수출단가 인상과 프리미엄 제품군 비중 확대로 질적성장이 진행되고 있으며, 글로벌 경제적 생산 체제 전환에 따른 원가절감을 통해 장기적으로 수익성을 높일 수 있는 체계가 구축되고 있다고 설명했다.

이와 함께 올해 KT&G는 영업이익과 매출 모두 두 자릿수 성장을 목표로, CEO Investor Day 등을 통해 주주와 투자자, 자본시장과의 직접 소통을 강화할 것이라고 밝혔다.

앞서, 방 사장은 미국 Top-tier 담배제조사 Altria의 Billy Gifford CEO와 글로벌 니코틴·비니코틴 시장에서의 전략적 협력 기반을 구축하는 포괄적 MOU에 서명했다.

이에 따라 KT&G와 Altria는 급격히 성장하고 있는 글로벌 니코틴 파우치 시장에 참여하기 위해 ‘Another Snus Factory(ASF, 북유럽 니코틴 파우치 회사)’에 대한 공동인수를 진행하기로 했다.

양사는 또, 니코틴 파우치 포트폴리오 확대 및 시장 공략을 위해 ASF의 제품인 ‘LOOP’와 Altria가 판매중인 ‘on!’을 KT&G 글로벌 유통망을 통해 선보일 예정이며, 세부적인 운영 방안에 대해서는 추후 논의할 방침이다.

이어, 시장 경쟁력 강화를 위해 궐련 사업 운영 효율화 방안을 모색하고, 포트폴리오 다양화를 목적으로 상호 보완에 나서는 등 협업을 확장해 나가기로 뜻을 모았다. 이 밖에도 KGC인삼공사가 영위하는 건강기능식품 사업과 관련해 미국 시장 내에서 협력 기회를 공동 모색해 KGC의 제품 전문성과 Altria의 미국 소비자 인사이트 및 유통망을 활용해 건기식의 미국 시장 침투율을 높이는데 노력하기로 했다.

KT&G 관계자는 “글로벌 사업의 빠른 성장으로 창출한 이익을 바탕으로 고배당을 비롯해 추가 자사주 매입·소각을 추진하게 됐다”며 “미국 Top-tier 담배기업 Altria와의 MOU를 통해 본업 포트폴리오를 확대하고 미래성장 경쟁력을 강화하겠다”고 밝혔다.