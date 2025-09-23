6년간 ‘부동산 큰손’ 10명이 6600억 내고 주택 4000채 샀다

최근 6년간 주택 매수 상위 10명이 4000채가 넘는 주택을 사들인 것으로 나타났다. 이들의 매수 금액은 6600억원에 달했다.

서울 영등포구 여의도 63 빌딩 전망대에서 한 시민이 서울 시내를 내려다 보고있다. 뉴시스

23일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 민홍철 의원이 국토교통부에서 제출받은 자료에 따르면, 2020년부터 올 6월까지 주택(아파트·다세대·다가구 등) 매수 건수 상위 1000명(개인 기준)이 총 3만7196건의 주택 매입 거래를 한 것으로 집계됐다. 이들의 매수 금액은 총 4조3406억7500만원이었다.

이중 상위 10명의 주택 매수 건수는 4015건, 매수 금액은 6639억600만원으로 나타났다. 1인당 평균 411.5채를 약 663억9천만원에 사들인 셈이다.

상위 개인별 매수 규모는 1위 794건(1160억6100만원), 2위 693건(1082억900만원), 3위 666건(1074억4200만원), 4위 499건(597억2500만원), 5위 318건(482억8900만원) 등 순이었다.

고가 주택을 다수 매수한 것으로 추정되는 사례도 있었다. 30건의 계약을 체결한 A씨의 총 매수 금액은 498억4900만원으로, 주택 1건당 평균 16억6100만원을 썼다.

민 의원은 “윤석열 정부의 부동산 정책 실패로 시장이 투기장으로 변했다”며 “부동산 공급 확대를 통해 부동산 시장을 안정시켜 투기 심리 차단이 필요하다”고 말했다.