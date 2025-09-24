[이코노 브리핑] 우리銀, 기보와 소셜벤처기업 185억 지원 외

우리銀, 기보와 소셜벤처기업 185억 지원

우리은행이 은행권 최초로 기술보증기금(기보)과 함께 ‘소셜벤처 육성 및 사회연대경제 성장 촉진을 위한 금융지원’ 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 기보는 사회성과 혁신성 등을 바탕으로 국내에서 유일하게 소셜벤처를 판별·보증하고 있다. 이번 협약으로 우리은행은 기보에 5억원을 특별출연해 185억원 규모의 자금을 소셜벤처기업 전용 협약 보증을 통해 공급한다. 아울러 보증비율을 85%에서 100%로 상향하고 보증료율 0.8%포인트 감면 등의 혜택을 제공한다. 우리은행 관계자는 “기보와 함께 소셜벤처기업 지원을 통해 사회연대경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.

농협銀, 중견기업연합회와 금융지원 협약

NH농협은행은 한국중견기업연합회와 ‘중견기업의 안정적 성장을 위한 맞춤형 금융지원’ 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 협약에 따라 농협은행은 내달부터 중견기업 확인서와 중견련 추천서를 제출한 기업에 각각 0.3%포인트, 0.2%포인트 우대금리를 적용한다. 아울러 양사는 금융지원 확대를 위해 실무협의 채널을 운영하고, 신용보증기금과 연계한 보증 프로그램도 확대하기로 했다. 엄을용 농협은행 기업금융부문 부행장은 “기업들이 혁신에 전념할 수 있도록 농협은행은 생산적 금융을 강화해 나가겠다”고 말했다.

농식품부, 7회 ‘대한민국 농업박람회’ 개최

농림축산식품부는 ‘2025 대한민국 농업박람회’를 25∼28일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 개최한다고 23일 밝혔다. 올해로 7회를 맞은 박람회는 ‘농업·농촌 혁신이 만드는 성장과 행복’을 주제로 진행한다. 최근 K푸드에 대한 관심이 높아진 만큼 전용관을 마련해 지역별 전통주와 수출용 라면, 냉동 김밥 등을 소개한다. 추석 명절을 앞두고 우리 농산물을 저렴하게 구매할 수 있는 장터도 열린다.