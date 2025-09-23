‘美 제재’ 中 대학으로 떠난 韓 석학

KAIST 퇴임 교수 中 전자과기대 이직

석학들 정년 후 연구 위해 잇단 중국行

“두뇌 유출 막기 위한 대책 필요” 지적

최연소로 한국과학기술원(KAIST·카이스트)에 임용됐던 국내 석학이 미국 제재 명단에 오른 중국 대학으로 자리를 옮겼다.

23일 과학기술계에 따르면 통신·신호처리 분야 석학인 송익호(사진) 카이스트 명예교수(전기및전자공학부)가 최근 중국 청두 전자과학기술대(UESTC) 기초 및 첨단과학연구소 교수로 부임했다. 송 교수가 옮긴 중국 대학은 전자전 무기를 설계하는 소프트웨어와 전장 에뮬레이터 등 군사적 응용이 가능한 기술을 개발한다는 이유로 2012년 미국 상무부로부터 ‘수출규제 명단’에 올랐다.



송 교수는 1982년 서울대 전자공학 학부를 졸업하고 미국 펜실베이니아대 전기공학 박사 학위를 받았다. 28세의 나이로 카이스트 교수로 부임한 뒤 37년간 재직하다가 올 2월 정년퇴임했다. 한국과학기술한림원 정회원으로 활동했으며 국제전기전자공학회(IEEE) 석학회원을 지내는 등 연구업적을 인정받았다고 한다.



홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 송 교수는 이직과 관련한 언급을 거부했지만 정년 후 연구를 위해 이직했을 가능성이 제기된다. 카이스트는 연간 연구과제를 3억원 이상 수주하는 조건의 ‘정년 후 교수’ 제도를 운용하고 있다. 70세 나이 제한이 있었지만 2023년 폐지했다. 카이스트 관계자는 “순수이론 분야의 경우 3억원의 수주 조건을 채우지 않더라도 정년 후 교수가 될 수 있는 예외조항이 있다”고 설명했다.



국내에서는 지난해부터 이기명 전 고등과학원 부원장, 이영희 성균관대 HCR 석좌교수, 김수봉 전 서울대 교수 등 정년이 지난 석학들이 중국으로 잇따라 이동하면서 두뇌 유출을 막기 위한 대책이 필요하다는 지적이 나왔다.



과기한림원이 5월 정회원 200명을 대상으로 설문 조사한 결과 61.5%가 5년 이내 해외 연구기관으로부터 영입제안을 받은 경험이 있다고 답했다. 이들 중 82.9%는 중국에서 영입제안을 받은 것으로 나타났다. 65세 이상의 경우 72.7%가 해외 연구기관으로부터 영입제안을 받았다고 답했다. 이들 중 51.5%가 제안을 긍정적으로 검토했다고 한다. 그 이유로는 국내 석학 활용 제도 부재를 꼽는 경우가 많았다.



카이스트 측은 이에 대해 “70세 이상 정년 후 교수 제도를 최초로 도입하고 자체적으로 (인력 유출을 막기 위한) 많은 노력을 하고 있다”며 “이 제도를 활용하는 교수도 많이 있다”고 밝혔다. 싱가포르 국립대 초빙교수로 한국을 떠났다가 최근 카이스트 교수로 복귀한 김진수 전 서울대 교수도 여기에 해당한다.