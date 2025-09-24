中企人 400여명, AI 대전환 머리 맞댄다

중기중앙회, 제주서 리더스포럼

저출생 대응·남북경협도 논의

중소기업중앙회가 23일 롯데호텔 제주에서 ‘2025 중소기업 리더스포럼’ 개막식을 개최했다. 올해 18회째를 맞은 이번 리더스포럼에는 전국 업종·지역별 중소기업인 400여명이 한자리에 모여 3박4일간 ‘도전과 혁신, 세계로 미래로!’를 주제로 위기 돌파를 위한 변화의 해법을 공유하고, 글로벌 확장 및 미래 성장전략을 구체화한다.



김기문 중기중앙회장은 개회사를 통해 우리 경제와 중소기업의 재도약을 위한 3대 과제로 △인공지능(AI) 대전환 △저출생·고령화 대응 △남북경협 재가동을 제시했다. 김 회장은 “세계 각국이 AI 패권 전쟁을 하고 있으며 이재명 대통령께서도 AI 등 첨단산업에 투자하겠다고 밝히는 등 우리 정부도 AI 3대 강국 실현을 위해 힘쓰고 있는 만큼 우리 기업들도 이번이 재도약의 기회라고 생각하고 전력을 다해야 한다”고 말했다.



그는 “저출생·고령화 대응을 위해 정부와 중소기업계가 힘을 모아 일과 가정이 양립하는 직장을 만들어 나가자”며 “빠른 시일 내에 남북경협이 재개돼 해외 진출을 고민하는 중소기업들에게 새로운 기회의 장이 만들어지길 기대한다”고 했다.