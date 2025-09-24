프랑스도 ‘팔레스타인 국가 승인’ 합류… 뿔난 美 “하마스에 보상 주는 것”

G7 중 3번째 동참… 156개국서 인정

‘이 가자 공격 중단’ 국제여론 힘 실려

이 지지 트럼프는 “테러 정당화 우려”

‘이 전범 수사’ ICC엔 전면 제재 검토



하마스, 美에 “인질석방 땐 휴전” 편지

이와 가자 통제권 이견 커 협상 난항

프랑스가 팔레스타인 국가 승인 대열에 합류했다. 주요 7개국(G7)으로는 전날 영국, 캐나다에 이어 세 번째다. 팔레스타인 가자지구에 무자비한 공습을 지속하는 이스라엘에 대해 국제사회가 압박 수위를 높이는 가운데, 미국은 더욱 노골적으로 이스라엘을 지지하고 있다.

22일(현지시간) 미국 뉴욕의 UN본부에서 발언 중인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령. EPA연합뉴스

22일(현지시간) AP통신 등에 따르면 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 미국 뉴욕 유엔총회장에서 열린 ‘팔레스타인 두 국가 해법 논의’ 고위급 회의에서 “우리는 평화의 길을 열어야 한다. 오늘 프랑스는 팔레스타인 국가를 승인한다”고 밝혔다. 마크롱 대통령은 “우리는 두 국가 해법의 가능성 자체를 보존하고, 두 나라가 평화와 안정 속에서 나란히 살아가게 하기 위해 모든 것을 해야 한다”고 강조했다.

프랑스에 이어 몰타와 벨기에, 룩셈부르크 등도 팔레스타인을 국가로 인정했다. 외신은 유엔 193개 회원국 중 이날까지 최소 156개국이 팔레스타인 국가 인정에 동참했다고 전했다.

팔레스타인 국가 승인은 실질적인 국가 성립보다는 상징적 의미가 크다. 미국 뉴욕타임스(NYT)는 이스라엘 정부의 확고한 반대, 요르단강 서안지구의 정착촌 확대, 팔레스타인 내부 불안정 등 탓에 국가 수립은 어려울 것이라고 평가했다. 다만 서방국들은 이를 계기로 이스라엘이 가자지구에 대한 공격을 멈추고 두 국가 해법에 나설 것을 기대하고 있다.

이스라엘 최우방인 미국은 이러한 대세에 반대 의견을 분명히 했다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 서방국들의 잇단 팔레스타인 국가 승인에 대해 “트럼프 대통령은 이런 결정들이 인질 석방과 전쟁 종식에 아무 도움이 되지 않는다고 생각한다”면서 “솔직히 말해서 트럼프 대통령은 그것이 하마스에 대한 보상이라고 믿는다”고 밝혔다.

로마선 팔 지지 시위… “이, 학살 멈춰라” 22일(현지시간) 이탈리아 로마에서 벌어진 팔레스타인 지지 시위에 참여한 시민들이 ‘대량학살을 멈춰라’고 적힌 선전물과 팔레스타인 깃발 등을 흔들고 있다. 이날 로마, 피렌체 등 전국 각지에서는 팔레스타인 국가 선언을 지지하고 이스라엘로의 무기 수송 중단을 촉구하는 파업과 시위가 벌어졌다. 일부 시위대는 경찰과 충돌하기도 했다. 이탈리아는 팔레스타인을 국가로 인정하지 않고 있다. 로마=신화연합뉴스

트럼프 대통령은 팔레스타인을 국가로 인정하는 시도가 팔레스타인 무장정파 하마스에 ‘민간인에 대한 테러를 자행해도 외교적 성과를 얻을 수 있다’는 잘못된 신호를 줄 수 있다고 우려하는 것으로 보인다.

미국은 이스라엘이 하마스 소탕을 명목으로 주변국에 공습을 확대한 상황에 난감해하면서도 계속해서 이스라엘을 감싸고 있다.

로이터통신은 이날 트럼프 행정부가 조만간 국제형사재판소(ICC)를 전면 제재하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 이는 ICC가 이스라엘의 전쟁범죄 의혹을 수사 중인 데 대한 보복 차원의 조치다. 미국이 ICC에 대한 전면 제재를 단행한다면 은행계좌 접근, 컴퓨터소프트웨어 사용 등에 타격을 입어 ICC 운영 자체가 어려워질 수 있다.

앞서 미국 정부는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 체포영장을 청구한 카림 칸 ICC 검사장 등을 제재 명단에 올리는 등 개별 제재에 나섰다. ICC와 시민단체들은 “독립적인 사법 기능 수행을 방해하는 시도”라며 반발했다.

지난 5일(현지시간) 가자 지구의 한 고층건물이 이스라엘의 폭격으로 무너지는 모습. AP연합뉴스

이런 가운데 하마스는 “인질 절반을 즉시 석방하는 조건으로 60일 휴전을 보장해 달라”고 요청하는 편지를 트럼프 대통령에게 보냈다. 이날 미국 폭스뉴스 등에 따르면 하마스는 편지에 “전쟁 종식과 남은 인질 석방을 위한 협상을 진행하는 동안 휴전이 연장돼야 한다”는 내용도 담았다.



하마스가 트럼프 대통령에 직접 편지를 쓴 것은 양측 간 협상이 수개월간 답보 상태이기 때문으로 보인다. 이스라엘과 하마스는 인질 석방에는 동의했으나 가자지구 통제권을 둘러싸고 이견을 좁히지 못하고 있다. 하마스가 억류 중인 이스라엘 인질은 현재 47명이며, 그중 20명이 생존한 것으로 알려졌다.



이스라엘은 가자시티 장악을 위해 최근 강도 높은 지상전을 이어가고 있다. 이날도 가자시티와 부레이즈 난민촌이 공격을 받아 여성과 아동 19명을 포함한 40명 이상이 사망했다.